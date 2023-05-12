國際小學堂／14.2億數字背後 印度能享人口紅利？

根據聯合國估計，印度人口四月底已超車中國大陸，以約十四億兩千五百萬的數字躍居全球之冠。但人口多也有相應的問題，印度總理莫迪數年前就對國內「爆炸性成長」的人口表示擔憂，呼籲人民謹慎思考人口暴增可能帶來的影響，並指出若人民教育水準低落、身體不健康，國家也不可能快樂。

ＣＮＮ以聯合國「世界人口展望」的資料訪問數名專家，探究印度人口變化背後的意義及影響。

已出現少子化與高齡化

印度人口金字塔變化 製表／陳曉慈 影響人口的關鍵之一是生育率。一個國家若要維持人口數量，須將生育率保持在二點一。印度在一九六○年代的生育率為六，幾乎等同如今某些非洲國家，之後逐漸下降；根據印度官方資料，一九九○年代初期印度生育率降為三點四，二○一九年至二○二一年間降至二。儘管如此，由於印度人口基數大，所以人口仍不斷增長。

非營利組織「人口資料局」（ＰＲＢ）資深副總瑟利曼指出，印度雖然人口仍在成長，但生育率下降已導致印度幼年人口比率減少，連生育率相對較高的印度北部地區也開始出現少子化現象，南部地區更已邁入高齡化社會。

根據聯合國，印度六十五歲以上老年人口如今占比超過百分之七，已屬高齡化國家；一些南部地區老年人口甚至在過去卅年內翻倍，例如克勒拉省，老年人如今占該地區總人口百分之十二。

25歲以下人口占逾4成

聯合國資料顯示，印度人口雖超車大陸，但成長率已顯著放緩。一九七○年代，印度人口平均每年增加百分之二點二；二○○一年至二○一一年間，印度人口成長率降至百分之一點五以下。聯合國預測，印度將在二○六四年達到人口高峰十七億人，之後會開始下降。

印度廿五歲以下人口如今占比超過四成。經濟發展合作組織（ＯＥＣＤ）指出，二○二一年印度勞動力人口超過九億，預計十年內將突破十億。這群龐大、廉價、年輕的勞動力大多能說英語、會用電腦，且熱中創業。但國家應用經濟研究委員會主任（ＮＣＡＥＲ）德賽認為，充足勞動力需得搭配政策規畫，國家才能真正享受人口紅利。德賽說，印度需要能從事高價值工作的人才，也需要能創造高價值工作的國家政策。

下一代有抱負卻沒機會

印度二○二二年國內生產毛額（ＧＤＰ）近三點五兆美元（約台幣一○七兆元），已躋身全球第五大經濟體。世界銀行預估，印度二○二三年ＧＤＰ年增長為百分之六點六，比大陸百分之四點三及美國百分之○點五都高出許多；其他組織預測，印度將在未來十年內躍升全球第三大經濟體，二○三五年前ＧＤＰ將突破十兆美元，成為美國、大陸之後第三個ＧＤＰ破十兆美元的國家。

不過，專家指出，儘管印度勞動力充足，市場卻無法創造等量工作機會，導致失業率居高不下，其中又以農業為主、經濟較落後的北部地區問題較嚴重。「政策研究中心」資深研究員德旺說，要讓人口成為強大的經濟助力，市場得先提供高品質、高產值及高薪的工作。

德旺說，若不解決專業訓練與高價值工作不足等問題，印度不僅將浪費龐大的人口紅利，下一代滿懷抱負卻無法獲得機會，將成為社會問題。