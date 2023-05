閱讀數學／哪項基礎能力「目前」最不受到AI的影響 (上)

前幾天有一則新聞「教育衝擊1/ChatGPT成文科生末日?專家點名這個科系才最危險」,內文提及那些職業會被AI取代,首當其衝的就是「數學家」,資料來源是OpenAI。

報導說得沒錯,但也可以說得更清楚一些。研究報告” GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models”中,將GPT對各職業的影響分成「直接」與「間接」兩種類型:

直接影響:光是直接使用GPT,就可減少工作所需時間至少50%

間接影響:直接用GPT無法減低工時50%,但如果使用如基於GPT所開發的軟體等,能降低工作所需時間至少50%。

之後,研究將直接影響與間接影響進行加權分析,再分成3類:

α:只考慮直接影響 β:直接影響+0.5×間接影響 𝜁:直接影響+間接影響

換句話說,可以看成從α到γ,就是從考慮單純只用GPT的影響,到擴大解讀所有相關軟體都算進去的影響。講完定義後來講分析結果。的確,在分析中(註),不管是α、β、𝜁類中,數學家都是100%受到影響。但新聞表格裡的各種職業,卻是有從α、β、𝜁各種前提下各自抓出來,直接湊在一起的結果,這是不正確的。

另外,值得一提的是,最廣義的𝜁分析下,有86種職業被判定100%受到影響。而資料庫裡的總共有1016種職業。換句話說,有高達8.5%的職業將全面受到GPT的(直接與間接)影響。 ​

▩ 什麼能力最重要?

不過,「數學家」這個職業100%受到影響,跟「數學」這項技能被GPT取代,這不是同一件事。因為數學家不是只有算數學,數學這項基礎能力也不僅限於數學家需要。

報告同時探討「基礎能力」與GPT的關聯性。基礎能力包括如口語表達、寫作、主動學習、批判性思考、數學、寫程式等。研究先拆解各項職業所需要的基礎能力,再利用方才各職業受到GPT的影響,進而分析各項基礎能力與受到影響的相關性。

(未完待續)