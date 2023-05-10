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國中國文／考前複習——文字發展流變與字體判別
隨著會考時間逐漸逼近，同學們肯定愈發緊張，抓緊時間衝刺複習。歷年來大考中除了語文基礎與閱讀理解試題外，也總會出現幾題國學知識、語文常識等試題，同學們可別忽略這一範疇喔！
以111年教育會考第4題為例（如下），此類試題即是考驗同學判讀字體的能力。字體大致可分為古文字與今文字，古文字較為圖象化，包括甲骨文、金文、籀文（大篆）與小篆，根據字形得以判別該字屬於六書中的哪個造字原則；而今文字則較為符號化，文字書寫較好辨識，包括隸書、草書、楷書及行書，但由字形不好判別該字屬於六書中的哪個造字原則。
力宇教育吳桐老師不藏私，教你判別字體的小訣竅，讓我們一起跟著吳桐老師重點複習吧！
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