快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中國文／考前複習——文字發展流變與字體判別

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著會考時間逐漸逼近，同學們肯定愈發緊張，抓緊時間衝刺複習。歷年來大考中除了語文基礎與閱讀理解試題外，也總會出現幾題國學知識、語文常識等試題，同學們可別忽略這一範疇喔！

以111年教育會考第4題為例（如下），此類試題即是考驗同學判讀字體的能力。字體大致可分為古文字與今文字，古文字較為圖象化，包括甲骨文、金文、籀文（大篆）與小篆，根據字形得以判別該字屬於六書中的哪個造字原則；而今文字則較為符號化，文字書寫較好辨識，包括隸書、草書、楷書及行書，但由字形不好判別該字屬於六書中的哪個造字原則。

力宇教育吳桐老師不藏私，教你判別字體的小訣竅，讓我們一起跟著吳桐老師重點複習吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10549

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 學霸 會考 升學

相關新聞

國中國文／考前複習——文字發展流變與字體判別

隨著會考時間逐漸逼近，同學們肯定愈發緊張，抓緊時間衝刺複習。歷年來大考中除了語文基礎與閱讀理解試題外，也總會出現幾題國學知識、語文常識等試題...

國小自然／深入大自然 一起探索草原上的強韌生命力

地球上有許多不同的環境，各有不同的生物居住其中，今天讓我們一起深入大自然，跟著力宇教育的Ruby老師來探索具有強韌生命力的草原環境吧！...

紐時賞析／「孩子們不識字」：美教育機構面臨激烈反彈

In suburban Houston, parents rose up against a top-rated sch...

公民時事題／經濟成長下修「GDP拚保2、CPI衝破2」 這些數字怎影響人民？

一、 時事掃描：今年經濟成長下修 GDP拚保2 CPI衝破2...

紐時賞析／科學家預測「這些地方」恐出現創紀錄高溫

Global warming is making dangerously hot weather more common...

好讀周報／二手衣回收變調被當垃圾桶 業者收手不做了

舊衣回收讓資源循環再利用，卻有民眾缺乏公德心，把二手衣回收箱當家用垃圾桶，不僅常見破爛內衣褲，甚至被倒入廚餘，成為回收團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦