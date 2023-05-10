國小自然／深入大自然 一起探索草原上的強韌生命力
地球上有許多不同的環境，各有不同的生物居住其中，今天讓我們一起深入大自然，跟著力宇教育的Ruby老師來探索具有強韌生命力的草原環境吧！
草原上常見的植物多是草本植物，而說到草原動物，大家會想到什麼呢？像是獅子、斑馬等都是草原上的常見動物喔！
由於草原地勢平坦且植物大多低矮，站在草原上，能一望無際的看到遠方、遮蔽物非常少。想想看，生存在其中的生物需要什麼樣的特殊能力來適應這樣的環境呢？Ruby老師用生動活潑的教學方式引導大家了解草原環境，學會這個課程更可以輕鬆銜接國一生物的相關單元，快點開影片，跟著老師一起出發吧！
☆ 草原上的動物除了擁有飛毛腿外，還有什麼樣的生存本領呢？更多生物與環境的相關知識，就在力宇教育的課程中，點擊下方【延伸資訊】可獲得詳細訊息！
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