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公民時事題／經濟成長下修「GDP拚保2、CPI衝破2」 這些數字怎影響人民？

聯合報／ 北一女中朱淑卿老師／撰寫
主計總處下修今年全年經濟成長率至2.12%，勉強「保2」；反映通膨狀況的消費者物價指數（CPI）增速則「衝破2」，示意圖。圖／聯合報系資料照片
主計總處下修今年全年經濟成長率至2.12%，勉強「保2」；反映通膨狀況的消費者物價指數（CPI）增速則「衝破2」，示意圖。圖／聯合報系資料照片

一、 時事掃描：

今年經濟成長下修 GDP拚保2、CPI衝破2

由於出口不振、民間投資縮手、民間消費也轉弱，主計總處下修今年全年經濟成長率至2.12%，勉強「保2」，為近八年新低。反映通膨狀況的消費者物價指數（CPI）增速則「衝破2」；主計總處昨日也上修今年CPI年增率到2.16%。而經濟成長率與通膨，都牽動今年秋天基本工資審議會決定明年基本工資的調整幅度，兩項數據變化各界都動見觀瞻。【聯合新聞網2023/2/23】

二、 命題趨勢：

經濟成長率、消費者物價指數(CPI)、消費者物價指數年增率(物價膨脹率或通貨膨脹率)，經濟成長率對人民的影響、物價膨脹的原因有哪些？以及中央銀行如何透過貨幣政策解決物價膨脹問題等，均為考生在準備分科測驗時必須要熟知的課程重點。

三、 牛刀小試：

由於出口不振、民間投資縮手、民間消費也轉弱，主計總處下修今年(2023)全年經濟成長率至2.12%，為近八年新低、上修今年CPI年增率到2.16%。依據上文，下列有關我國經濟成長率、平均每人GDP以及CPI年增率敘述，何者正確？

(A)主計總處下修經濟成長率，故今年實質GDP將會較去年低

(B)政府若想要提高今年的經濟成長率，可以大幅增加移轉性支出

(C)CPI年增率上修到2.16%，表示消費者的生活成本較去年提高

(D)平均每人GDP與CPI年增率，可做為比較各國的生活與所得水準

答案：(C)

解析：(A)今年經濟仍是正成長，故今年實質GDP會較去年高(B)移轉性支出不計入GDP(D)平均每人GDP常做為衡量人民的生活水準，CPI年增率可做為衡量人民的生活成本

四、 歷年考古題：

經濟成長率為兩期之間的國內生產毛額變化幅度，而平均每人國內生產毛額則是將國內生產毛額除以該國人口數。若人口不變時，請問以下有關敘述何者「錯誤」？(103指考)

(A)若一國平均每人國內生產毛額較去年高，則該國國內生產毛額也必然較去年高

(B)若一國經濟成長率較去年高，則該國平均每人國內生產毛額也必然較去年高

(C)平均每人國內生產毛額較國內生產毛額更能夠反應一國國民的經濟福祉

(D)平均國內生產毛額可以同時代表一國所得分配的平均程度

解答：(B)(D)

CPI GDP 通膨

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