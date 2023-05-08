生活英文／cat loaf貓咪麵包是什麼？貓派朋友看過來

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聯合新聞網／ 希平方

你是否被課業、工作和生活壓得喘不過去來？當你好不容易躺在床上，終於能放鬆時，卻又不知道為什麼完全沒有睡意。好不容易勉強睡了幾小時，隔天又拖著疲憊的身軀重複一成不變的例行公事。你的累，希小編都懂，所以今天要為大家帶來一些可愛的貓貓英文，療育一下各位疲憊的心靈。來吧，貓貓天堂的大門已經開啟了！

cat person

相信來到這裡的大家都是喜歡貓的朋友吧？那喜歡貓的人我們就可以說是 cat person，也就是有些人會說的「貓派」的意思囉。

I must say…I’m a cat person.（我得承認...我是貓派。）

toe beans

貓貓身上最療育的部位莫過於那軟軟的肉掌，英文就叫做 toe beans，那會這樣稱呼是因為貓的肉掌很像是美國的雷根糖（jelly beans），大家有興趣可以查查看唷！

Look at his adorable toe beans! So squishy!（看看他可愛的肉球！軟呼呼的！）

cat litter

對有些飼主來說，清理貓砂（剷屎）也是很療育的儀式，那貓砂的英文就是 cat litter 喔！

I’d recommend this eco-friendly cat litter.（我推薦這款環保貓砂。）

cat loaf

不知道大家有沒有看過，有時候貓會把四肢縮起來坐下，因為很像麵包的關係，英文裡稱作 cat loaf，不過目前中文沒有直接對應的字，姑且就稱呼為「貓貓麵包」吧XD

I gotta smash that like button when I see a cat loaf.（只要看到貓貓麵包，我就一定要按讚。）

貓咪的這個動作，也可以直接用動詞 loaf 表示，譬如說：

My cat is loafing on my lap.（我的貓窩在我腿上，手腳都縮起來了。）

purr

有養過貓的一定都知道，貓在放鬆、感到安心的時候會發出呼嚕呼嚕的聲音，英文就是 purr， 唸起來是不是也有點像呼嚕聲呢？

The soft purring is almost hypnotic.（那輕柔的呼嚕聲好催眠。）

liquid cat

很多人都說貓的身體是水做的，因為筋骨很軟，可以擺出各種像液體一樣不可思議的姿勢，英文就可以稱作 liquid cat。

Are you looking for antidotes to malaise? How about some liquid cat photos?（你想來點小確幸？要不要看看液態貓的照片？）

knead

這個字指的是貓感到安心時會做出的踩踏動作，會這樣稱呼是因為很像在揉麵團（knead）。通常貓會在主人或其他貓的身上踩踏，也可能會在棉被、毯子上踩踏，如果能被踩真的會覺得置身天堂！

Sorry, I can't move now. My cat is kneading me.（抱歉，我現在不能動。我的貓在踩我。）

希望大家喜歡這趟天堂巡禮，下次身心俱疲時記得再來希平方充電喔！

延伸閱讀

1.【趣味英文】『累得跟狗一樣』英文怎麼說？來學學跟『狗』有關的片語！

2.「下大雨哪來的貓貓狗狗？！慣用語『It's raining cats and dogs!』的由來」- Why Do We Say: It's Raining Cats and Dogs?

3.「【超療癒貓食廣告】親愛的小貓，家裡那隻髒兮兮的人類...」- Dear Kitten: Bathing Your Human

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英文 麵包 希平方

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