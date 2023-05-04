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國中英文／戰勝108課綱的國中英語會考 如何培養英文閱讀素養？

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱的第一年英語會考題中，我們看到的不同的試題風格，由此可猜想未來的考題走向，勢必逐漸以跨學科、跨領域的議題，來評量學生在面對未來問題的應用能力，也就是我們常說的核心素養。如此一來，傳統背誦型題目減少，學生不再以「背多分」取勝，改以基本題來分析學生對於概念的了解，再使用跨領域整合的題型出題，測驗學生是否能透過字義、文意、語意與圖文理解來分析內容，從中找尋答案來解題，並了解跨領域新知，吸收解決生活問題的能力。

因此，未來的學習重點在於準備英語素養導向試題，我們必須聚焦在培養學生的核心素養發展，學生可從平日規劃學習與閱讀的時間來進行廣泛閱讀，並接觸各類的文本書籍，多看具有生活情境的英語影集，多閱讀與生活相關的英語小說，並了解英語說明書及英語標示，讓自己浸潤在英語的生活情境裡。而在英聽部分，建議每天練習聽力30分鐘來建立英語聽感，學生也可練習聽懂各國不同口音的英語教材，熟悉多國腔調來訓練聽力、推測與判斷力，以此來提升英語應考力。

力宇教育X聯合好讀共同推出「英語閱讀素養50篇(1)」、「英語閱讀素養50篇(2)」，提供19大議題的多元文章100篇，以生活情境及時事新聞為出發，提供所有日常生活中可能討論到的議題，讓同學不是讀死書，不只求短時間的填鴨知識，而是將吸收跨領域資訊，將學習到的內容活用，並測驗學生的知識應用能力。透過大量的文章閱讀，鍛鍊同學的閱讀理解與閱讀策略，提升同學的文章統整、邏輯思考和判斷力，養成適應現在生活及挑戰的能力。此外，課程更搭配外師的文章導讀及解析影片，了解外師朗讀口音，訓練英語語感，間接提升英聽能力。再搭配中師的解題技巧解說，加強在會考時的答題策略，輕鬆迎戰。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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