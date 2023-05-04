國中數學／可能與不可能？ 生活中處處是機率

在日常生活中，我們常常會遇到一些擁有不同可能性的事件，像是降雨的可能性、發票中獎的可能性、與同班同學同天生日的可能性等等，一個事件的可能性是與數學有關的。在數學上，這些事件發生的可能性可以用一個數來表示，我們稱該數為機率。機率的高低僅能表示事件發生的可能性，並不代表事件一定會或不會發生。機率的值是一個介於0到1之間的數，值為1時表示此事件一定會發生，值為0時則表示此事件一定不會發生，機率的值也常以百分率來表示。

2020東京奧運，臺灣射箭男團在射箭團體賽中拿下銀牌，追平隊史紀錄，讓許多人開始關注射箭這項運動，射箭比賽比的不僅是技術，還有心理素質。但有沒有想過在不考慮射箭技巧能力和其他因素的狀況下，當箭確定射上箭靶且射上箭靶每個點的可能性皆相等時，怎麼才能算出箭射中每個區域的機率是多少呢？就讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起來做做看這題比較不一樣的題目吧！