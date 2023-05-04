國中社會╱會考在即——釐清公民專有名詞不失分【中央政府分權制衡】

112年國中會考只剩2周的時間，在剩下的時間中，公民的複習重點應該放在哪裡呢？

公民重視概念理解，因此應注重專有名詞的釐清，包括基本人權、五院職權、選舉投票、各種法律的專有名詞、機會成本等等。尤其是幾乎每年都會出現的中央政府五院的職權，甚至可能會結合時事一起測驗，因此考生們應特別注意加強釐清此觀念。

現在就請考生們跟著力宇教育的彤妤老師一起來了解五院分權制衡的關係吧！