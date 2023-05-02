小綠綠重返母校參觀 美國庫柏蒂諾市長自曝曾是北一女儀隊

去年底剛當選美國庫柏蒂諾市（Cupertino）市長魏虹，上月率團訪台，先前回到母校北一女中參觀，校長陳智源親自接待，魏虹回到母校也十分熱情和同學合影留念，並參觀教室、校史室、機器人研究社等，參觀路上她看到北一儀隊操練，開心分享自己當年也是儀隊成員，甚至現在都還會拿雨傘來耍槍。

魏虹抵達北一女後，便熱情地向校長、秘書與使節打招呼，隨後前往整修後的光復樓參觀，並在校長的引導下進入教室內與學生互動，和北一女的同學合影留念。

參觀完光復樓後，魏宏前往校史室參觀，看到過去北一女的歷史，包含軍訓服、當年人群圍觀的露天泳池等，喚起她就讀時的記憶，巧合的是魏虹發現榜首牆竟出現當年同班同學，連忙用手機紀錄下，並開心和大家分享就學往事。

隨後，魏虹前往北一女FRC機器人研究社參觀，對於相關國際賽事上有一定了解的她，對FRC機器人競賽十分感興趣，並像社團老師、同學分享庫柏蒂諾市學校共有三支歷史悠久的FRC隊伍，也在隊伍參賽機器人前，留下珍貴的合影。

除此之外，魏虹曾經也是北一女儀隊成員，走在校園路上看見樂儀旗隊的學妹，她也特地為他們加油打氣，更分享自己至今沒忘過當年學習的技法，偶爾還會拿起雨傘耍槍。