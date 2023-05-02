快訊

澳交換生募款逾400萬！家屬「4點指控」全刪 網對比前後版本炸鍋

高雄鳳山、前鎮1607戶停電 馬路一片漆黑

小綠綠重返母校參觀 美國庫柏蒂諾市長自曝曾是北一女儀隊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國庫柏蒂諾市長魏虹(中)日前重返母校北一女參訪，並與同學合影留念。圖／教育局提供
美國庫柏蒂諾市長魏虹(中)日前重返母校北一女參訪，並與同學合影留念。圖／教育局提供

去年底剛當選美國庫柏蒂諾市（Cupertino）市長魏虹，上月率團訪台，先前回到母校北一女中參觀，校長陳智源親自接待，魏虹回到母校也十分熱情和同學合影留念，並參觀教室、校史室、機器人研究社等，參觀路上她看到北一儀隊操練，開心分享自己當年也是儀隊成員，甚至現在都還會拿雨傘來耍槍。

魏虹抵達北一女後，便熱情地向校長、秘書與使節打招呼，隨後前往整修後的光復樓參觀，並在校長的引導下進入教室內與學生互動，和北一女的同學合影留念。

參觀完光復樓後，魏宏前往校史室參觀，看到過去北一女的歷史，包含軍訓服、當年人群圍觀的露天泳池等，喚起她就讀時的記憶，巧合的是魏虹發現榜首牆竟出現當年同班同學，連忙用手機紀錄下，並開心和大家分享就學往事。

隨後，魏虹前往北一女FRC機器人研究社參觀，對於相關國際賽事上有一定了解的她，對FRC機器人競賽十分感興趣，並像社團老師、同學分享庫柏蒂諾市學校共有三支歷史悠久的FRC隊伍，也在隊伍參賽機器人前，留下珍貴的合影。

除此之外，魏虹曾經也是北一女儀隊成員，走在校園路上看見樂儀旗隊的學妹，她也特地為他們加油打氣，更分享自己至今沒忘過當年學習的技法，偶爾還會拿起雨傘耍槍。

北一女

延伸閱讀

春季聯賽／陽東霖後援4局無失分 台啤預賽6連勝

HBL／北一女友誼賽踢館奪勝 成功男籃展紳士風度

「油麻菜籽」蘇明明意外被搭訕 對方竟是林青霞恩人

揚威休士頓 南科實中機器人世界賽獲獎

相關新聞

紐時賞析／誹謗案重金和解 批評者認為太便宜福斯

On the surface, Fox News got pummeled.

好讀周報／中國狂建6萬座公廁 美國還有「使用者不友善」版本

英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均每10萬人僅4座公廁。反觀其他國家，冰島每10萬人有56座公廁，是全球第一，台灣每10萬人有11座，和日本、香港相同。

小綠綠重返母校參觀 美國庫柏蒂諾市長自曝曾是北一女儀隊

去年底剛當選美國庫柏蒂諾市（Cupertino）市長魏虹，上月率團訪台，先前回到母校北一女中參觀，校長陳智源親自接待，魏...

教學實踐研究計畫110學年度績優計畫頒獎典禮紀實

教育部教學實踐研究計畫專案辦公室於2023年3月9日在國家圖書館舉辦「110年度教學實踐研究績優計畫頒獎典禮暨記者會」，出席代表除了獲獎的計畫主持人外，教育部、學門召集人、區域基地代表皆共襄盛舉，參與榮耀教師的璀璨時刻。

解析第三週期校務評鑑

教育部於2022年核定「第三週期大學校院校務評鑑實施計畫」，採分年評鑑方式，自2023至2025年分年完成68所公私立大學校院、8所宗教研修學院、6所軍事校院及2所空中大學，共84所大學校院之校務評鑑。評鑑理念包括：（一）採用賦權增能的評鑑模式；（二）運用PDCA品質循環圈的作法；（三）強調自我品保與展現辦學成效。期藉由校務評鑑確認學校訂定之校務發展計畫之執行與成效，能有助於達成學校之設立宗旨與校務發展目標，展現其辦學成效與善盡社會與世界公民的責任；並透過認可結果之分析，提供高等教育發展意見，以作為學校發展與高教政策參考。為增進社會大眾對校務評鑑之認識，本期評鑑雙月刊邀請高教評鑑中心池俊吉研究員分享「第三週期大學校院校務評鑑」之理念與目的。

好讀周報／曾經的公廁大國 美國如今每10萬人只剩8座可用

英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦