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好讀周報／中國狂建6萬座公廁 美國還有「使用者不友善」版本

聯合報／ 好讀周報
德國政府與擅長公共設計的瓦爾公司合作，在柏林設置各式特色公廁。 （圖／維基百科）
德國政府與擅長公共設計的瓦爾公司合作，在柏林設置各式特色公廁。 （圖／維基百科）

文／編譯陳曉慈

英國衛浴業者「QS Supplies」2021年公廁指數顯示，平均每10萬個美國人只有8座公廁可用；紐約的廁所更少，平均每10萬人僅4座公廁。反觀其他國家，冰島每10萬人有56座公廁，是全球第一，台灣每10萬人有11座，和日本、香港相同。

●亞洲國家 力求公廁乾淨

亞洲國家採取了不同的方法，部分原因是文化不同。世界廁所組織創辦人辛姆說，美國人可能會因為去過骯髒或破損的公廁，對公廁敬而遠之，但在中國大陸、日本和新加坡，他們期盼公廁維持乾淨。2015年至2017年，中國大陸建造了超過68000座公廁，政府發出了保持公廁清潔的指令，號稱「廁所革命」。

東京甚至將其公廁計畫變成公共藝術。日本基金會贊助了澀谷區17座廁所的重新設計，包括一個白色的半球形和玻璃牆，當廁所門被鎖上時，玻璃牆會從透明變成不透明。

●柏林擴建 座座都有特色

歐洲一些國家也有公廁不足問題。德國首都柏林2022年完成公廁擴建，從原本的256座增為418座。柏林政府先是調查了既有公廁的數量與位置，確認哪些地區廁所數不足，接著與擅長公共設計的瓦爾公司合作，在柏林設置各式公廁，並聘請各國專業設計師，讓每一座公廁都不盡相同。瓦爾公廁的收費為每次0.5歐元（約台幣16元），隨著使用人次增多，瓦爾公司靠著出租廁所外的廣告牆賺進不少利潤。

●倫敦出招 鼓勵商家外借

英國倫敦也在同年宣布「社區廁所共用計畫」，透過津貼鼓勵倫敦商家到倫敦市官網登記外借廁所。不過這項計畫仍沒解決營業時間才有廁所的問題。

波特蘭市政府出資打造的高科技公廁「波特蘭廁所」，在設計上別具巧思。（圖／波特蘭政府官網）
波特蘭市政府出資打造的高科技公廁「波特蘭廁所」，在設計上別具巧思。（圖／波特蘭政府官網）

●特殊廁所／標榜無法被破壞 獨立水電又防臭

在美國，每個城市的公廁情況也不同。俄勒岡州波特蘭市2008年起引進性別及身障友善、標榜「無法被破壞」高科技「波特蘭廁所」（Portland Loo），每座大約要價10萬美元（約台幣300萬元）。波特蘭廁所所有廁間都單獨與下水道系統連接，並有獨立的水龍頭及電力供給設備，廁間的藍燈照明讓人很難找到血管，因而能防止藥物濫用者在此注射。

波特蘭公廁的每個廁間也都設計得極為通風，藉此防臭、避免廁間過熱。此外，廁間大小經特別考量，對於要在這裡睡覺或是從事性工作的人來說，會過於狹小。某種程度上，波特蘭廁所的空間就是刻意做得「使用者不友善」。

2013年後，波特蘭廁所擴及美國其他州，在北美各地增設180座，溫哥華、華盛頓、費城等地紛紛引進波特蘭式公廁。

倡議改善公廁設備的「美國洗手間協會」（ARA）會長史瓦夫指出，美國公廁數量嚴重供不應求，應從聯邦政府下達統一政策，而非倚靠地方政府零散的努力。史瓦夫曾與美國衛生及公共服務部召開了數次會議，期望該單位能出手統籌美國公廁問題。

史瓦夫認為，公廁問題是貨真價實的公共衛生議題，應有對應單位為此負責，「但目前看來沒人要管」。

法國的公共小便斗，攝於1875年。（圖／紐約時報）
法國的公共小便斗，攝於1875年。（圖／紐約時報）

公廁 美國 好讀周報

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