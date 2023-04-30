遊客從540萬下跌到41萬 故宮院長蕭宗煌估今年可破百萬

2014年，故宮北院創下1年參觀人次達540萬的高峰紀錄，卻在2021年疫情期間下滑至41萬的低谷。故宮院長蕭宗煌指出，「觀眾回不來」是故宮的大問題。隨防疫鬆綁，故宮預計29日北院參觀人數有望突破2021年全年總人數，今年參觀人數可望突破百萬。

故宮博物院28日舉行媒體茶敘，由蕭宗煌院長帶領兩位副院長及故宮團隊，與媒體就疫後北院參觀人數回流、未來國內外合作交流展，以及南北院硬體建設工程等外界關心議題進行面對面交流。

故宮2021年北院受疫情衝擊參觀人數僅41萬6836人，創下疫情3年以來的歷史低點。隨著入境防疫鬆綁，國際旅客陸續來臺，北院配合國際郵輪團推出週一預約專案開館，不限郵輪旅客，也開放一般遊客參觀。截至目前包含其他開館日，計有14艘國際郵輪停靠基隆港，共87團，計2496位郵輪旅客參訪故宮。預計29日北院參觀人數有望突破2021年全年總人數，象徵從谷底翻轉的新起點。

蕭宗煌表示，後續6月鑽石公主號、8月海洋光譜號等國際郵輪接力抵台，為故宮帶來更多國際旅客，今年北院全年度參觀人數可望突破百萬。而這些郵輪客的消費力驚人，在故宮有單筆百萬的成績。

1925年故宮於北京正式成立開幕。2025年是故宮百年，將有許多重要計劃。

2025至2026年預計於法國布朗利河岸—賈克‧席哈克博物館推出「龍文化」特展，精選故宮典藏中具有龍形象及與之相關的展件，提供觀眾理解「龍」作為帝王圖騰的文化象徵意涵。另在司法免扣押的前提下，2025年故宮文物也有望於姊妹館捷克國家博物館展出。

蕭宗煌表示，目前有美國、日本、澳洲、奧地利、法國、德國六國簽訂文物司法免扣押合約。故宮對於有意願合作但尚未完成司法免扣押的國家，除持續與其洽談外，也努力尋求民間合作，讓民眾有機會看到更多精彩的國際借展。

今年北院整擴建計畫包含圖書文獻大樓及研究大樓整建、新行政大樓及圖書館新建等階段工程。圖書文獻大樓整建後設有常設展、特展展廳，預計2025年開放參觀，作為正館整擴建期間的展覽空間。

蕭宗煌表示，故宮北院最佳的容留數是全年度350萬。未來待新故宮正館整擴建完成後，容留數有望提高至全年500萬以上。

媒體提問，故宮是否期待儘快開放陸客來台觀光？蕭宗煌表示，過去故宮北院的國際旅客約佔七至八成，「故宮非常竭誠歡迎全世界的觀眾到訪」、「不分國籍」。