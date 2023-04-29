閱讀數學／想酸誰？ 格列佛遊記裡的ChatGPT(下)

上週我們介紹，格列佛遊記裡曾經出現過一台名為引擎的機器，裡面一共有400個方塊，方塊的六個面上都貼滿各種單字，400個方塊排成一個20×20的方陣，旋轉方塊，單字隨機排列組合，就可能會出現有意義的句子。科學家企圖透過這樣，去寫下藝術、科學等各領域的著作。

§ 《格列佛遊記》想酸誰？

雖然從現在的角度來看，《格列佛遊記》作者強納森·史威夫特根本神預言。但很明顯的這段故事顯然是諷刺（註）。而他諷刺的對象，有一種說法是13世紀神學家拉蒙·柳利。柳利設計出一款圓盤，由許多同心圓組成，每個圓上都有，旋轉同心圓的不同層，便能組合出各種詞句。

Llull認為，假如它能針對某個特定領域，把所有相關的單字都放進圓盤裡，那這塊圓盤就能產生領域裡的所有知識，我們就能透過解讀圓盤產生的句子，更理解這個領域。

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舉個例子來說，如果一片同心圓上面寫滿台北動物園的所有動物獅子、企鵝，烏龜，另一片圓盤寫著吃飯、睡覺、散步、玩，這塊圓盤便能描繪出動物園裡動物們的行為，如果再加上一塊圓盤是顏色，那就會更清楚。

儘管被《格列佛遊記》拿來酸，可同樣有許多人認為柳利是最早嘗試用邏輯架構來理解知識的人，就連大數學家萊布尼茲都曾經研究過他的圓盤。現在也有許多桌遊，是用類似的方式來做成，例如骰子、卡牌等等。

這個故事有趣之處在於，AI雖然是科技，但就像數學不只是知識，更是一種文化，科技亦然。​儘管不同的時代，人們都在嘗試用(當時)最尖端的技術來實現夢想。無法實現時，便會以理論、不切實際的妄想、神話、甚至魔法的形式記錄下來。