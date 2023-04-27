高雄春藝邀英國懸絲偶劇團 演出《水底的冒險之旅》

疫後的2023高雄春天藝術節，邀請英國懸絲偶劇團String Theatre帶來最新創作劇作《水底的冒險之旅》A Water Journey，5月27、28日 在駁二正港小劇場演出六場次，每場次約40分鐘，適合大人小孩觀賞。這是2023年倫敦默劇節精選劇作，也是該劇團首次到亞洲巡演。

高雄市文化局表示，「懸絲偶」表演是透過操偶師們以一絲一弦賦予木偶生命力，加上原創音樂及劇場聲光效果的渲染，從17世紀開始盛行於歐洲，相當受觀眾喜愛。「英國懸絲偶劇團」創立於2011年，創辦人史丹·米德爾頓是倫敦當地知名的駁船木偶劇團(Puppet Theatre Barge)第三代傳承人。

古典懸絲偶表演方式，操偶師會站在架高約1.2公尺空橋上操縱戲偶，難度相當高。英國懸絲偶劇場依然秉持傳統的演出技法，再加以創新且更貼近周遭生活的劇情，創造富含教育意涵的精彩故事。《水底的冒險之旅》講述在湖畔的小屋，住著一位老人與他的狗，日與夜過著平靜的生活，一起享受大自然環境的種種，雁鴨也選擇在這裡築巢誕下新生命，突然有一天，暴風雨來襲、湖水不斷上漲，沖走了雁鴨的窩巢！