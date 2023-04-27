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弘光妝品系與LVMH集團辦國際交流會 世界冠軍彩繪大師示範

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大校長黃月桂（右五）和4位主講者（右六起）、與會者合影。圖／弘光科大提供
弘光科大校長黃月桂（右五）和4位主講者（右六起）、與會者合影。圖／弘光科大提供

弘光科技大學化妝品應用系去年與領銜全球時尚精品集團LVMH旗下MAKE UP FOR EVER ACADEMY，在台中國家歌劇院完成全球紀念性動靜態作品展，昨天再次攜手舉辦「彩妝×藝術×教育」國際技術交流會，邀請4位專家主講，與產官學界交流，獲得兩屆世界冠軍的義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti，他分享藝術創作的歷程，也現場展現3D彩繪技巧。

弘光科大校長黃月桂致詞表示， 該校去年4月29日在台中國家歌劇院和MAKE UP FOR EVER彩妝學院，一起完美展出了全球20周年的慶祝活動，雙方延續合作的承諾促成這場國際技術交流會，彩妝學院全球教育總監Ms. Karen Williams專程從法國飛到台灣參加這場技術交流會，並和學校討論未來課程合作事項，未來弘光妝品系的課程將與法國學院同步接軌。

「我們創系以來一直強調藝術美學的重要！」弘光科大妝品系副主任許慈芳指出，為增進產官學界彩妝藝術美學教育，這次國際技術交流會邀請的主講者為：Make Up For Ever Academy全球教育總監Ms. Karen Williams、3D身體彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti、彩妝整體造型師Ms. Cecilia Pritchard、化品系藝術類專任教師鄭德輝，進行英國、義大利、瑞典及馬來西亞等四國技術交流會。

在世界身體彩繪藝術領域中登峰造極的義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti，在技術交流會前，已到校為弘光學生做2天的身體彩繪工作坊教學；演講中，介紹他的經典創作，也現場技術示範墨西哥亡靈節骷髏女3D彩繪。

彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti邊示範邊解說，他習慣用咖啡色來先描彩繪的底圖線條，因為這個顏色接近皮膚顏色。在製造陰影的部份，可以先畫陰影再做打光效果，也可以反過來做，看個人習慣及作品需要，他通常先上彩色的部份，最後再上白色、黑色，白色可以讓之前上的色彩更明顯，若彩繪作品希望持久些，可以使用酒精性顏料。

許慈芳表示，這次的國際交流活動延續台、法雙方在彩妝教育的熱情，學校也與MAKE UP FOR EVER彩妝教育學院全球教育總監Ms. Karen Williams，針對分布於法國、上海的彩妝教育學院與台灣三地課程串接、國際彩妝師培育課程發展，進行合作洽談，從國際種子教師培訓、技術證照、就業銜接等，未來將攜手法國、上海專業彩妝技術與妝品系課程同步接軌，所培訓出的彩妝師可獲得國際認證。

義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti現場技術示範墨西哥亡靈節骷髏女3D彩繪。圖／弘光科大提供
義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti現場技術示範墨西哥亡靈節骷髏女3D彩繪。圖／弘光科大提供
義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti為學生進行身體彩繪工作坊教學。圖／弘光科大提供
義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti為學生進行身體彩繪工作坊教學。圖／弘光科大提供

彩妝 義大利

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