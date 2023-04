弘光妝品系與LVMH集團辦國際交流會 世界冠軍彩繪大師示範

弘光科技大學化妝品應用系去年與領銜全球時尚精品集團LVMH旗下MAKE UP FOR EVER ACADEMY,在台中國家歌劇院完成全球紀念性動靜態作品展,昨天再次攜手舉辦「彩妝×藝術×教育」國際技術交流會,邀請4位專家主講,與產官學界交流,獲得兩屆世界冠軍的義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti,他分享藝術創作的歷程,也現場展現3D彩繪技巧。

弘光科大校長黃月桂致詞表示, 該校去年4月29日在台中國家歌劇院和MAKE UP FOR EVER彩妝學院,一起完美展出了全球20周年的慶祝活動,雙方延續合作的承諾促成這場國際技術交流會,彩妝學院全球教育總監Ms. Karen Williams專程從法國飛到台灣參加這場技術交流會,並和學校討論未來課程合作事項,未來弘光妝品系的課程將與法國學院同步接軌。

「我們創系以來一直強調藝術美學的重要!」弘光科大妝品系副主任許慈芳指出,為增進產官學界彩妝藝術美學教育,這次國際技術交流會邀請的主講者為:Make Up For Ever Academy全球教育總監Ms. Karen Williams、3D身體彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti、彩妝整體造型師Ms. Cecilia Pritchard、化品系藝術類專任教師鄭德輝,進行英國、義大利、瑞典及馬來西亞等四國技術交流會。

在世界身體彩繪藝術領域中登峰造極的義大利彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti,在技術交流會前,已到校為弘光學生做2天的身體彩繪工作坊教學;演講中,介紹他的經典創作,也現場技術示範墨西哥亡靈節骷髏女3D彩繪。

彩繪大師Mr. Matteo Arfanotti邊示範邊解說,他習慣用咖啡色來先描彩繪的底圖線條,因為這個顏色接近皮膚顏色。在製造陰影的部份,可以先畫陰影再做打光效果,也可以反過來做,看個人習慣及作品需要,他通常先上彩色的部份,最後再上白色、黑色,白色可以讓之前上的色彩更明顯,若彩繪作品希望持久些,可以使用酒精性顏料。