南方影展全台巡迴展開跑 爆棚大作《椒麻堂會》受期待

2023南方影展巡迴開跑，將有近50部的入圍與得獎作品，前往全台各縣市放映，除了電影院還有學校、廟口等，同時配合的還有多場教育課程、映後座談及影像特展，想看電影的你可以關注南方影展官網，將陸續公布巡迴場次與時間等資訊。

影展主辦單位表示，自2020年開始，南方影展開啟雙年展的展演模式，偶數年在台南舉辦實體影展，奇數年則啟動全國巡迴及國際交流。

今年的巡迴片單有近50部2022年第21屆南方影展之入圍及得獎作品。影片來自全球各地，內容和題材上豐富多元，涵蓋性別及自我探索、家庭關係、歷史創傷、當代科技和人類關係等。不少作品在拍攝或呈現手法上，嘗試了許多意想不到的突破和創新，打破過往對於議題性電影艱澀無趣的印象。

像是21屆首獎作品《KAREN》，是由曾入圍金馬獎，並於釜山影展獲獎的導演廖克發拍攝。電影關注一個印度裔家庭在馬來西亞社會所遭受的種族歧視及無奈。而許多影迷引頸期盼二刷、三刷的最佳劇情長片《椒麻堂會》，則是橫掃國外各大影展獎項，且於台灣首映後口碑爆棚大作。導演邱炯炯對於電影中美術及手工的堅持，讓每一個畫面都精巧得令人目不轉睛，以魔幻手法融合川劇呈現出導演自身及家族的故事。

最佳劇情短片則由台南在地藝術工作團隊——你哥影視社的《宿舍》奪得。影片描述一場越南女性移工抗議事件，在寫實與魔幻之間譜出一個能夠游移的空間。其他得獎作品包含洪瑋伶《Ｋ的房間——關於世界的創造與毀滅》、黃榮俊《梅婆》、許卉林《台灣男子葉石濤》、白凱名《洞》等。

主辦單位指出，今年的巡迴活動以「影像藝文基地串聯」、 「校園影像教育」、「巷口電影院」三個子專題，放映地區包含花蓮、屏東、高雄、嘉義、台中、新北等13縣市。

同時也將電影藝術帶進校園，除了讓藝術、影視、表演相關科系的學生有機會接觸並觀摩多元的作品，也讓尚未熟悉影展的同學能藉此認識台灣影視產業。

巷口電影院則選映經典修復電影進行戶外放映，包含由國家電影及視聽文化中心數位修復後的《龍山寺之戀》、由「國寶歌王」文夏主演的《再見台北》等。另外亦特別選映2021年修復完成、老少咸宜的動畫片《魔法阿媽》，放映地點多位於廟埕、教堂空地等。帶著放映設備，南方影展將深入社區，吸引居民踏出家中，與街坊鄰居一同重溫經典電影，也在過程中了解底片修復及保存的重要性。