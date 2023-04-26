圖表看時事／指揮中心5月起降級解編 疫情時代關鍵數字總整理

行政院長陳建仁昨天宣布，疫情指揮中心將於五月一日解編，結束一一九七天任務。指揮官王必勝表示，五一起「嚴重特殊傳染性肺炎」調整為第四類傳染病，指揮中心同日解編，由衛福部成立新冠肺炎防疫聯繫會報及專家諮詢小組，快篩實名制退場，清冠一號、抗病毒藥物及新冠疫苗仍維持公費，但施打疫苗，民眾需自付掛號費。

快篩實名制退場 病毒藥物、疫苗維持公費

指揮中心統計，疫情以來，國內累計一○二四萬三二一四人確診，死亡人數達一萬九四二九例。

國內自二○二○年一月廿日起三級開設「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，同年二月廿七日提升至一級開設。指揮中心昨先發布訊息，預告下午二時舉辦「指揮中心終場記者會」。

新冠防治會報 續監控國際疫情

陳建仁於昨天下午一時五十五分抵達指揮中心所在地疾管署，聽取報告後，宣布同意指揮中心降級、解散等規畫，另要求衛福部成立新冠肺炎聯繫中心，繼續新冠肺炎防治聯繫會報，繼續監控國際疫情；各部會持續推動疫後特別預算，讓人民早一點恢復正常生活。

陳建仁表示，感謝第一線醫療防疫人員付出的辛勞和貢獻，以及二三○○萬人民，大家配合政府做好防疫工作，「有你們真好，有你們大家的團結合作，才有這麼好的防疫成績。」王必勝透露，會議一開始，陳建仁率領所有與會同仁為疫情期間不幸喪生的民眾默哀致敬。

疫情3年關鍵數字 製表／元氣中心

專責病房取消 維持陪探病管制

王必勝說，解編後主要調整項目為實名制快篩退場，取消開設專責病房。但四大工作項目不變，一為監測疫情、每周說明；二為醫療院所強制佩戴口罩延續至五月卅日；三為持續公費提供疫苗、藥物、中重症隔離治療；四是仍維持陪探病管制，納入常規管理。

在醫療照護上，指揮中心社區防疫組長莊人祥強調，具高風險因子的輕症患者仍可公費使用抗病毒藥物及清冠一號，染疫康復者門診延續不變，持續提供「長新冠」整合式照護，中重症住院隔離費用仍維持公費給付。

新冠改類 防治交地方單位主責

針對新冠肺炎改為第四類法定傳染病，指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠肺炎雖改類，但未調整通報時效、隔離條件，醫療端和民眾端均未受到影響，只是防治位階從大流行改為地方流行，防治工作體系交由地方單位主責。