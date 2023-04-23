揚威休士頓 南科實中機器人世界賽獲獎

國立南科實中高中部團隊FRC6998獲得台灣區代表權，在美國休士頓參加FRC機器人世界大賽，摘下「工業設計獎」殊榮，總統蔡英文、副總統賴清德第一時間更賀電為國爭光，消息傳出，地方欣喜不已。

FRC機器人比賽是全球最大的機器人賽事，每年有3000多世界各地高中隊伍在50多個區域賽競爭。各區賽僅有冠軍聯盟及特殊獎項隊伍才有機會進軍休士頓世界大賽，最高榮譽。

南科實中蔡汶鴻、劉昀姍老師本月帶領吳沛恩等學生參加美國加州Monterey Bay舉行的區域賽，獲得冠軍聯盟及工程啟發獎，取得參加FRC世界總決賽機會，這次高中部、國中部學生組隊分別參加FRC、FTC機器人國際競賽，日前雙雙取得台灣區代表權，參加美國休士頓參加機器人世界大賽。

其中，高中部團隊FRC6998雖然未能晉級最後冠軍戰，仍獲得「工業設計獎」殊榮。國中部雖未獲獎，也累積參賽國際經驗。

校方表示，因旅費籌措不易，南科管理局得知困境，立即協助募款，皆豪實業、慶恩教育基金會、群創文教基金會、聯電文教基金會、緯穎科技、帆宣系統科技、啟碁科技等贊助部分旅費，令師生感動不已。