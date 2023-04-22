閱讀數學／18世紀初 《格列佛遊記》裡的ChatGPT(上)

你知道ChatGPT早早就出現在《格列佛遊記》嗎？

​

§《格列佛遊記》裡的語言生成模型

《格列佛遊記》出版於18世紀初期。最耳熟能詳的經典場景，莫過於格列佛遇到暴風雨，醒來後發現被小人國的士兵們綁起來的畫面。但其實，書中格列佛不只到過小人國，還去過大人國等更多國度。其中，在一座名為「拉格多(Lagado)」的都市裡，有一台自動書寫機器：

​

「房子正中間放著一具20英尺正方形的機器，它由許多木塊組成，大小約為骰子大小，其中有些比較大。木塊由細線連在一起，每面都貼了紙，紙上寫滿所有單字，包含各種語氣、時態和變化形式等，不過，此刻看起來沒有特定順序，只是一堆混亂的單字排列。 ​ 教授要求我注意觀察，因為他要啟動機器了。在教授的命令下，學生們抓住架子邊緣的把手。瞬間，每次把手轉動，單字的排列方式就完全改變。教授又命令36個男孩讀出機器新產生排列的單字，只要有幾個單字剛好可以組成一個句子時，他們就口述給4位抄寫員。這個工作重複了3、4次。 ​ 機器構造巧妙，每轉動一次，木塊就徹底翻身，上面的文字就會轉換到新的位置。」

​

這台機器叫做引擎(engine)，完全是不插電版的自然語言生成模型。那拉格多的科學家為什麼要設計這台機器呢？

​

「每個人都知道，傳統上我們要獲得藝術和科學的知識得花費巨大的心力。然而，通過這套發明，最無知的人也能以合理費用和少量體力，在哲學、詩歌、政治、法律、數學和神學方面撰寫書籍，不需要天分或學習方面的任何幫助。」

​

科學家信誓旦旦的這麼說。他還宣稱，只要給他足夠多的資金，再做500台機器，就可以寫出一套涵蓋所有文化與科學的巨著。

(未完待續)