趣味英文／萬事通、糊塗蛋… 七個小矮人的英文怎麼說？

《白雪公主》是一個歷久不衰的童話故事，原本源自於格林童話，在 1937 年改編成迪士尼電影後，其中的七個小矮人被賦予了名字，也就是我們現在熟悉的譯名「萬事通」、「愛生氣」等等。

那這些小矮人的英文名字其實也都跟中文一樣，代表著一個人格特質。今天我們就來透過小矮人的名字，學各種個性的單字吧！

Sleepy 瞌睡蟲

瞌睡蟲人如其名，老是想睡覺，頭戴綠色小帽，永遠一臉睡眼惺忪的樣子。他幾乎不講話，開口不是在打哈欠就是打呼。

那 sleepy 就是形容詞「想睡的、打瞌睡的」。來看個例子吧：

I don’t feel sleepy at all.（我一點都不想睡噢。）

Grumpy 愛生氣

愛生氣是個很愛抱怨、對什麼事情都不滿意的小矮人。而他在電影《白雪公主與七個小矮人》中的經典台詞就是：I don’t feel like it!（我不想做！）愛生氣帶著棕色帽子，眉頭總是緊皺著。

那 grumpy 就是形容人「很暴躁的、愛抱怨的」的意思唷！

Are you grumpy because the tooth fairy didn’t come last night?（你生氣是因為昨晚牙仙子沒來嗎？）

Doc 萬事通

萬事通是最聰明的小矮人，戴著一副眼鏡，顯得很睿智的樣子。

不過不曉得大家有沒有發現，只有萬事通的英文名字不是形容詞呢？有一說是他是小矮人們的領袖，為了區別，所以名字特別不一樣唷。

根據迪士尼官方的 文獻 ，萬事通最開始是醫生，所以他的名字 Doc 其實是醫生 doctor 的稱呼哦。

Doc, what do you suggest?（醫生，你有什麼建議？）

Sneezy 噴嚏精

噴嚏精因為打噴嚏的力道很強，強到可以移動周圍的東西。每次他即將打噴嚏時，其他小矮人都會想盡辦法阻止他 XD 他頭戴金色小帽，身穿咖啡色衣服和紅色褲子。

那 sneezy 就是「想打噴嚏的、鼻子很癢的」的意思唷。

All this pollen is making me feel sneezy.（這些花粉讓我好想打噴嚏。）

Bashful 害羞鬼

害羞鬼個性非常靦腆浪漫，時常一副羞紅的臉的模樣，並且暗戀白雪公主。

Bashful 就是形容詞「靦腆的、害羞的」的意思唷，例如：

Wearing her new sneakers, she gave a bashful smile.（她穿著新買的球鞋，臉上浮現一抹害羞的微笑。）

Happy 開心果

開心果是個超容易滿足的小矮人，臉上總是笑咪咪的，喜歡派對、美食和跳舞。

那 happy 這個字大家都很熟了，如果想要表達「為別人感到開心」，可以用 be happy for someone，例如：

I’m happy for you that things worked out!（這一切都能成功，我很為你開心！）

Dopey 糊塗蛋

糊塗蛋是所有矮人中的老么，雖然不太說話，但大家都還是可以跟他溝通。他身形瘦小，也是唯一沒有鬍子的小矮人。

那我們會用 dopey 來形容人「傻傻呆呆的、迷糊的」，例如：

The cone of shame made the dog look a bit dopey.（羞羞圈讓狗狗看起來有點傻。）

以上就是今天的分享，你覺得自己的個性跟哪個小矮人比較像呢？留言跟我們分享吧！

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