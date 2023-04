趣味英文／萬事通、糊塗蛋… 七個小矮人的英文怎麼說？

《白雪公主》是一個歷久不衰的童話故事,原本源自於格林童話,在 1937 年改編成迪士尼電影後,其中的七個小矮人被賦予了名字,也就是我們現在熟悉的譯名「萬事通」、「愛生氣」等等。

那這些小矮人的英文名字其實也都跟中文一樣,代表著一個人格特質。今天我們就來透過小矮人的名字,學各種個性的單字吧!

Sleepy 瞌睡蟲

瞌睡蟲人如其名,老是想睡覺,頭戴綠色小帽,永遠一臉睡眼惺忪的樣子。他幾乎不講話,開口不是在打哈欠就是打呼。

那 sleepy 就是形容詞「想睡的、打瞌睡的」。來看個例子吧:

I don’t feel sleepy at all.(我一點都不想睡噢。)

Grumpy 愛生氣

愛生氣是個很愛抱怨、對什麼事情都不滿意的小矮人。而他在電影《白雪公主與七個小矮人》中的經典台詞就是:I don’t feel like it!(我不想做!)愛生氣帶著棕色帽子,眉頭總是緊皺著。

那 grumpy 就是形容人「很暴躁的、愛抱怨的」的意思唷!

Are you grumpy because the tooth fairy didn’t come last night?(你生氣是因為昨晚牙仙子沒來嗎?)

Doc 萬事通

萬事通是最聰明的小矮人,戴著一副眼鏡,顯得很睿智的樣子。

不過不曉得大家有沒有發現,只有萬事通的英文名字不是形容詞呢?有一說是他是小矮人們的領袖,為了區別,所以名字特別不一樣唷。

根據迪士尼官方的 文獻 ,萬事通最開始是醫生,所以他的名字 Doc 其實是醫生 doctor 的稱呼哦。

Doc, what do you suggest?(醫生,你有什麼建議?)

Sneezy 噴嚏精

噴嚏精因為打噴嚏的力道很強,強到可以移動周圍的東西。每次他即將打噴嚏時,其他小矮人都會想盡辦法阻止他 XD 他頭戴金色小帽,身穿咖啡色衣服和紅色褲子。

那 sneezy 就是「想打噴嚏的、鼻子很癢的」的意思唷。

All this pollen is making me feel sneezy.(這些花粉讓我好想打噴嚏。)

Bashful 害羞鬼

害羞鬼個性非常靦腆浪漫,時常一副羞紅的臉的模樣,並且暗戀白雪公主。

Bashful 就是形容詞「靦腆的、害羞的」的意思唷,例如:

Wearing her new sneakers, she gave a bashful smile.(她穿著新買的球鞋,臉上浮現一抹害羞的微笑。)

Happy 開心果

開心果是個超容易滿足的小矮人,臉上總是笑咪咪的,喜歡派對、美食和跳舞。

那 happy 這個字大家都很熟了,如果想要表達「為別人感到開心」,可以用 be happy for someone,例如:

I’m happy for you that things worked out!(這一切都能成功,我很為你開心!)

Dopey 糊塗蛋

糊塗蛋是所有矮人中的老么,雖然不太說話,但大家都還是可以跟他溝通。他身形瘦小,也是唯一沒有鬍子的小矮人。

那我們會用 dopey 來形容人「傻傻呆呆的、迷糊的」,例如:

The cone of shame made the dog look a bit dopey.(羞羞圈讓狗狗看起來有點傻。)

以上就是今天的分享,你覺得自己的個性跟哪個小矮人比較像呢?留言跟我們分享吧!

