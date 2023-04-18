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我與素養的距離╱不一樣的旅行─旅遊北京【文學北京篇4】

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！

【文學北京篇】總共有5隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。繼紫禁城後，【文學北京篇4】來到恭王府。恭王府是清代規模最大的王府，先後作為大貪官和珅、慶親王永璘、恭親王奕訢的宅邸。這次我們著重介紹和珅，透過他曾經住過的建築，來認識一下這位清朝大貪官的真面目。同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷。

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力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

北京 學霸 素養 歷史建築 升學 力宇教育 108課綱

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