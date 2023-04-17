好讀周報／「台灣拉麵」揚名日本 其實是重現台南擔仔麵的失敗作

文／記者雷光涵

日本中華料理店「味仙」創辦人郭明優3月29日多重器官衰竭過世，享壽82歲。他開發的「台灣拉麵」雖是重現台南擔仔麵的失敗作，卻大受歡迎，躍居名古屋美食。

郭明優父母來自台灣，他在關西出生長大，1962年繼承父親中華料理店更名為「味仙」，1970年郭明優到台灣旅行，吃了擔仔麵驚為天人，回日本想重現這味道，多次失敗與不斷調整，在炒絞肉時加大量辣椒，創造出台灣沒有的台灣拉麵。

名古屋人口味重，味仙獨門菜色受當地常客好評，1980年代後期，又搭上激辛（辣）熱潮，台灣拉麵人氣大爆發。

有店家在商品火紅時會註冊商標，也有人建議郭明優，他拒絕了。一名味仙本店店長說，大家使用台灣拉麵名稱才讓它家喻戶曉，感謝都來不及。

或許因郭明優大肚量，多家名古屋的台灣拉麵店都說，「創始店是味仙」。

郭明優的另外四個弟弟、妹妹，在名古屋開枝散葉，開了分店，2016年進軍東京。