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好讀周報／只因溜狗沒拴繩 英相惹惱國人還演變成「遛狗門」

聯合報／ 好讀周報
英國首相蘇納克（左三）去年10月在首相邸外向皇家退伍軍人籌款協會購買了一個小狗別針，夫人墨提（中）牽著拉不拉多犬諾瓦站在一旁。（圖／路透）
英國首相蘇納克（左三）去年10月在首相邸外向皇家退伍軍人籌款協會購買了一個小狗別針，夫人墨提（中）牽著拉不拉多犬諾瓦站在一旁。（圖／路透）

文／編譯羅方妤

英國首相蘇納克日前在倫敦海德公園遛狗，違反規定沒有牽繩。這看似小事卻演變成很英國式的醜聞，甚至被有些人稱為「遛狗門」。

網路上流傳的影片顯示，蘇納克與家人日前在倫敦海德公園散步，帶著他們的拉不拉多犬諾瓦。問題是，蘇納克和諾瓦待在公園嚴格規定遛狗必須牽繩的區域，這是為了保護附近的天鵝和鴨子，但諾瓦卻隨處漫步。

《華盛頓郵報》報導，這在其他國家可能被視為小事，但英國人非常嚴肅看待違規行為，特別是掌權者，研究顯示近70%英國人認為，即使惡法也要遵守。

「遛狗門」近來成為媒體和政治人物的熱門話題，一些人開始翻出蘇納克先前曾開車沒繫安全帶，及新冠封鎖期間參加首相官邸派對等違規行為。輿論認為蘇納克忘了以身作則，並質疑他如此行事要如何管束保守黨成員。

領導一個歷經多年政治動盪的國家，對蘇納克而言並非易事。他的政府今年一直在多個方面面臨壓力，包括有爭議的難民庇護政策提議、受通膨影響的英國勞工發動歷史性罷工，及保守黨成員面臨倫理調查。

然而，引起英國關注的通常是個別的、看似無關痛癢的小事，像這類遛狗違規事件，可能更引發民眾共鳴。

英國 蘇納克 遛狗 好讀周報

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