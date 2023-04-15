中山附醫醫護今淨灘護環境 暖心校友贈破傷風3合1疫苗

中山醫學大學附設醫院50名醫護今與荒野保護協會、輝致公司合辦台中市東海橋段筏子溪淨灘活動，一整個上午共清208公斤垃圾，中山校友、診所醫師施勝桓熱情贊助參與的醫護施打破傷風三合一疫苗，讓醫護在淨灘時能多一層保護，安心地為環保盡心力。

中山附醫家醫部主任顏啟華說， 中山附醫醫護熱心社會公益，去年在台中市和平區梨山偏鄉服務，獲得台灣永續獎的銀獎。今天舉辦淨溪深切體認到環境對於健康的影響，落實企業社會責任，用平常照顧民眾的手，一起來維護地球的健康，這也是醫院實踐聯合國永續活動的具體行動。

顏啟華指出，這場淨灘活動共吸引100人參與，其中中山附醫醫護熱情響應，共有50人參與，醫護平時忙於照顧病患，今天淨攤，像攀岩般抓著繩索下探溪床，揮汗揀拾垃圾，發現這裡垃圾無奇不有，除了瓶瓶罐罐外，像廢輪胎、行李箱、還有內衣、內褲等，整個清乾淨後，讓河川恢復原有樣貌，很有成就感。

顏啟華說，校友施勝桓在疫情期間，承接文心森林公園疫苗接種站，全年無休，開設超過一年，回饋母校響應此次活動，慷慨解囊，貼心的捐贈破傷風三合一疫苗給參與淨溪的醫護。