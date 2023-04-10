好讀周報／知名拉麵店推文「吃麵禁滑手機」 網友反應不一

文／記者雷光涵

以前吃飯配電視，現在吃飯滑手機，有人知道這樣容易變胖卻戒不掉，有人覺得用餐的同時追求娛樂有什麼不對。但，如果餐廳老闆規定，店內用餐禁止邊看手機邊吃，你可以接受嗎？

「博多拉麵阿胖」在美食部落格有高評價。店主甲斐康太16日在推特發文：「是不是該禁止邊看YouTube等影片、邊吃拉麵的行為了？」這則發文觸動不一樣的聲音。

甲斐說，很多人會把自己的iPhone靠在調味配料罐，專注觀賞YouTube，將拉麵晾在一旁，拉麵是種「短命」的食物，麵條泡湯很快會變軟，「注入靈魂製做的拉麵，在我眼前毀掉，很難受。」客滿時，在外面排隊的人目睹那些邊滑手機、慢慢吃麵的行為，也很痛苦。

對於滑手機禁令，日本網友反應不一。贊成者認為是正確的決定，外食不配手機是常識；不過也有人說，這麼煩的規定，自己不會去吃那家店，一個人去吃麵，會想要看手機，畢竟現在是人手一機的時代。

不同的研究結論都相近，邊吃邊滑手機，是人發胖的元凶之一。原因是人的飽足感來自咀嚼、食物外觀等五感，吃東西時將注意力分散在其他的事情，難獲得飽足感。食物入口的速度加快，咀嚼次數減少，也會不知不覺過量。