3D實驗室／會考段考兩不誤 一起複習電流與磁場的交互作用
距離會考剩下不到五十天，國三的同學們想必正在努力衝刺吧。在準備會考的同時，有些學校也要段考或是畢業考，別忘了要一起複習喔！
國三下學期的理化課程涵蓋電學與磁學，課程中我們學到了通有電流的導線周圍會產生磁場，若進一步將這個載流導線放在另一個磁場中，會產生什麼現象呢？
電與磁是比較抽象的觀念，力宇教育的林觀老師以清晰具體的3D實驗室來帶領同學們操作及觀察，再搭配右手開掌定則，相信大家能更容易瞭解電流與磁場之間的交互作用。快點開影片，跟上老師的腳步學習吧！
延伸資訊：
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