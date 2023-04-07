國中國文／語文一點通—敬稱與謙稱
「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有，牧童遙指杏花村。」隨著清明節的到來，備考的國三同學又離戰場更近了，面對即將來臨的會考，大家是否已做好充足的準備呢？
為了讓國三的同學把握住學習的每分每秒，我們今天要來聊一聊「敬稱與謙稱」，所謂的「敬稱」是指對人恭敬的稱呼，而「謙稱」與「敬稱」正好相反，是指謙遜的稱呼，通常用以表示謙虛。
生活中我們最常運用「敬稱與謙稱」的地方大概要屬喜帖或請帖了，當收到喜帖或請帖時，信封上有時可見「○○○賢伉儷 啟」的字樣，「賢伉儷」三字就是對人夫婦的一種敬稱。而當我們打開請帖，常會看到「盛情邀請您及您的家人蒞臨寒舍」的文句，「寒舍」二字就是一種對自己所住屋舍的謙稱。
「敬稱與謙稱」曾多次在大考中出現，比如102試辦國中會考第14題、109國中會考第21題、110國中會考第11題等，大家不妨稍微留意一下這類型的試題。
你想更進一步認識「敬稱與謙稱」嗎？現在就讓我們跟著林伶老師的腳步一起來學習吧！
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