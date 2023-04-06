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教學經驗的累積導入AI學習 清楚照亮孩子的未來

聯合新聞網／ 力宇教育
圖／力宇教育提供
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AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人AI個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列來到第五集，每集將由小編前往AI上學分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作，以及孩子們在AI上學學習的各種趣事！

本集AI上學小編來到臺北市中山區的AI上學臺北大同校，鄰近長春國小、吉林國小及大同高中，周遭環境簡單不複雜，距離松江南京捷運站只需步行4分鐘，交通方便餐飲選擇豐富！臺北大同校的教學理念是對生命個體的尊重與喚醒，對人內在潛能的開發與拓展，不斷地鼓勵、一同地參與和耐心地等待，有效的讓孩子健康並充滿自信的成長。

完善的教材及舒適的教室 讓孩子擁有最佳的學習環境

提供孩子全科題庫練習，搭配AI智能系統分析，針對每科找出個人弱點進行補強，補習班也提供老師「線上」解題解惑，有效幫助學生提升學習成效。教室裝置DAIKIN大金變頻恆溫空調，室內恆溫24度，並定期清洗與消毒，給孩子最舒適的教學環境。

圖／力宇教育提供
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搭配AI學習 成功轉型升級

與傳統補習班模式不同，不需印製大量的紙本講義及考卷，學生所有成績資料皆儲存在系統雲端，可隨時調取指定區間、指定科目的數據，方便老師做查詢及比對。徐主任堅信傳統模式會遇到瓶頸，分享了一個小故事：「曾經有一位家長不太贊同AI，讓孩子到傳統模式的補習班，每天輔導到很晚，但追蹤後發現孩子成績沒有進步，反而有些微的退步。現在的學生比較有自己的意見及想法，讓學生同時間做同一件事，彼此之間適當的良性競爭，給予正向的刺激，可以有效幫助孩子進步。」

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國三會考衝刺班 學生單科平均多增十分

要求學生每日到班養成規律學習，培養學生優良的讀書作息，避免在家安逸怠惰。團班搭配AI學習，學生自帶平板筆電，針對每位學生派發客製化模擬考題做補強，並安排老師現場即時監控、解題解惑，掌握所有學生的學習表現，每日規定複習進度，並於放學前檢查學習成果，確保有效達成複習目標！特設有作文課程授課演練並批改、考後選填志願輔導及高中銜接課程，提供全方位複習規劃以及優質念書環境，帶領學生一同備戰，迎接勝利！

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AI上學【AI編出任務】企劃，特別感謝：

AI上學臺北大同校

松江校

電話：(02)2523-3237、(02)2521-3932

地址：台北市中山區松江路170巷15號2樓

長春校

電話：(02)2506-5955、(02)2541-2929

地址：臺北市中山區長春路172號7樓之6

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