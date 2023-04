生活英文／不是在道歉！「Sorry」其實可以用來嗆人

什麼?!原來罵人可以不帶髒字,平常代表「抱歉」的「Sorry」也可以拿來嗆人?!

今天就來學學四種不帶抱歉意味的「Sorry」,以防萬一改天別人對你不客氣,你還以為對方在示軟呀~

You'll be sorry.

X 常見錯誤翻譯:你會有所遺憾。

O 正確翻譯:你會後悔的。(威脅語氣)

I feel sorry for you.

X 常見錯誤翻譯:我對你感到很抱歉。

O 正確翻譯:我覺得你很可悲。

Sorry (I'm) not sorry.

X 常見錯誤翻譯:對不起不是對不起。

O 正確翻譯:拍謝我沒有要道歉喔!

He is a totally dumb asshole. Sorry not sorry.(他就是個白癡又混蛋的人。拍謝啦我講話比較直。)

Sorry, but… 不同意的起手式

Sorry, but I have to disagree with you.(抱歉,但我不同意你。)

學會這幾種後,下次就不會再誤會對方意思,吵架馬上氣勢輸一半啦~(咦?),每天關注希平方專欄,幫助你有效開心學習道地英文!記得常回來看我們的專欄唷~

