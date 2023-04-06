生活英文／不是在道歉！「Sorry」其實可以用來嗆人
什麼？！原來罵人可以不帶髒字，平常代表「抱歉」的「Sorry」也可以拿來嗆人？！
今天就來學學四種不帶抱歉意味的「Sorry」，以防萬一改天別人對你不客氣，你還以為對方在示軟呀～
You'll be sorry.
X 常見錯誤翻譯：你會有所遺憾。
O 正確翻譯：你會後悔的。（威脅語氣）
I feel sorry for you.
X 常見錯誤翻譯：我對你感到很抱歉。
O 正確翻譯：我覺得你很可悲。
Sorry (I'm) not sorry.
X 常見錯誤翻譯：對不起不是對不起。
O 正確翻譯：拍謝我沒有要道歉喔！
He is a totally dumb asshole. Sorry not sorry.（他就是個白癡又混蛋的人。拍謝啦我講話比較直。）
Sorry, but… 不同意的起手式
Sorry, but I have to disagree with you.（抱歉，但我不同意你。）
學會這幾種後，下次就不會再誤會對方意思，吵架馬上氣勢輸一半啦～（咦？），每天關注希平方專欄，幫助你有效開心學習道地英文！記得常回來看我們的專欄唷～
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