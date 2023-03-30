國中數學／攝氏溫標 vs. 華氏溫標

現今天氣變化快速，人們會參考天氣預報的溫度來決定穿著，在我們平時看到的預報中，溫度通常用攝氏溫標來表示，但你知道其實溫標不只有一種嗎？目前，攝氏溫標為世界上絕大多數國家採用的溫度單位，然而在美國，華氏溫標普遍使用於日常生活中。

那為什麼他們要堅持使用華氏溫標呢？與攝氏溫標相比，華氏溫標對於氣溫的表達更精準，它有比較大的區間可以更準確地描述氣溫，因此可以更清楚地表達氣溫微小的變化，來提供人們參考。

在日常生活裡，像是夏天在吹冷氣時，用攝氏溫標經常遇上調高一度太熱，調低一度太冷的問題，如果可以調0.5度就好了，那這時候華氏溫標就派上用場了。另外，華氏溫標的0度比攝氏溫標0度要低，在表達常用溫度時，華氏溫標通常可以避免溫度出現負數的情形。

所以該如何在攝氏與華氏溫標中轉換數字來表達同樣的溫度呢？這就必須利用兩者的函數關係囉！就讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起一探究竟吧！