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我與素養的距離╱不一樣的旅行─旅遊北京【文學北京篇3】

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！

【文學北京篇】總共有5隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。延續【文學北京篇2】尚未介紹完的紫禁城，這次我們來到紫禁城的後宮，從乾清宮、養心殿、翊坤宮、儲秀宮、重華宮到知名的九龍壁，除了見識宏偉的建築物外，還有許多珍貴的文物，更有許多有趣的小故事要跟大家分享唷。同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷。

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力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

北京 素養 學霸 升學 歷史建築 108課綱 力宇教育

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