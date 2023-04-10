《浪漫速成班》談學習／律師虎媽「駭人洗腦」反成小孩枷鎖 她這樣讀書一逃升學夢魘

善才的母親，是不折不扣的控制狂虎媽，李善才哥哥因而變成繭居族，而善才則是不斷活在被洗腦的世界，「你未來就是得要當醫生」。這是多麼駭人的人生控制。最後甚至還利益交換似將考試題目當作練習卷給兒子複習，企圖讓他能為校內第一。

媽媽罔顧考試的公平正義，為了兒子考高分，做出違背自己律師身分的事情來。這不只是直升機父母的作為了，甚至讓她升級為「割草機父母」，他們沒有等待小孩求救，自行臆測孩子的需求，企圖幫他們掃除一切可能的障礙，讓孩子更順遂邁向成功之路，這樣的作法反而讓善才無法度過內心價值的門檻，加上喜歡的「南海伊」因為這個事件出了車禍，躺在醫院昏迷不醒，讓善才差點想從學校高樓一躍而下。

這種不准小孩有自主思考的判斷，只要小孩服從父母權威的做法，就是把孩子當作滿足自己私慾的工具，忽略孩子想靠自身努力找到知識的潛力，父母想讓自己和小孩靠學歷往上攀躍，卻讓孩子陷入更大的生命風暴。

劇中，我最喜歡女主南行善說的：「每次做錯事，都會讓你離答案更近一點。」一位辛苦認分的母親，撫養被姐姐遺棄的女兒，並照顧患有亞斯伯格症的弟弟南才友，放棄國手夢想，扛起一家的重擔，憑藉對家人之愛如此簡單的信念，讓她有機會遇見性格高冷驕傲的「一兆韓元的男人」崔直說。把姪女南海伊當成女兒的她，給與南伊的是純粹的愛，只想孩子活的閃亮亮的，但不免俗地，她也在媽媽注重成績的迴圈中，陷入某一種執念，進而成為眾媽媽們的眼中釘。

《浪漫速成班》劇照。圖／翻攝自Instagram @tvn_drama

一群陷入集體錯覺的家長，盲目跟風找名師，黨同伐異的排斥南海伊，並把她從全科班擠掉，媽媽們自以為的「從眾心態」無限擴展，害人也傷己。同時，她也從中反思自己的錯誤，希望孩子不要自己的偏執蒙受其害。

因而，全劇中你會發現南海伊如學習場域的出水芙蓉，不沾染功利主義的塵灰，知道為何要讀書的她，不只靠著自學能獨樹一格地考高分，學習對她而言，既是快樂充滿挑戰的事，她雖為自己的未來擔心，卻從未陷入分數的漩渦裡，甚至會主動教同學解題，關心同學的生活，是極度溫暖的中學生。當她拚盡全力、用盡心力，就為了達到自己設定的學習目標，而非是父母期望下的魁儡。

認真檢視崔直說的課堂為何會一位難求？是因為他能化繁為簡，把教學內容濃縮精簡成考試大補丸、高度考試導向（examination oriented），讓學生刻意練習應試策略、答題技巧，滿足學生對高分的追求慾，我們從《浪漫速成班》可看出男主不只有團隊進行教材編撰，擴大知識的深度與廣度外，他也能關照學生的學習需求，包含評改溝通等。加上神才做得到的「精準猜題」，讓簡單的「補充學習」服務，成為家長與學生更是趨之若鶩的學習場域，開始瘋追名師課堂，而且劃位一定要劃到第一排。

但崔直說不只滿足做一位成績上的名師，他擴大補教名師的格局，他更進一步提升自己的位置：「我希望你們能和我一樣有熱忱，我是真心希望你們能成功，我希望你們能和我一樣對這堂課感到迫切和熾熱，我希望你們能像我一樣心急如焚。」他呈現一位師者的諄諄之情，還有對教學工作的「熱情」和「衝勁」。

崔直說給予的不只是進擊的學習，還有對學生打從心裡的珍視與關懷。一如雅斯佩斯曾如是說：「教育的本質意味著：一棵樹搖動一棵樹，一朵雲推動一朵雲，一個靈魂喚醒一個靈魂。」補習名師崔直說用熱情善良激勵學生的學習欲，才是他成為孩子們信任也喜歡的原因吧，而非停留在技術解題的層次！

補習示意圖。與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

類比劇中的NG父母，不只錯植孩子的學習觀念，使其思想陷入僵化，知識累積再多也無法靈活地變通或是活用。南韓家長對於補習教育的狂熱，對比學生面對的升學壓力居高不下的自殺率，這麼沉重的警訊，難到不能讓家長好好反思自己給的是愛、還是傷害。

戲劇的結局是快樂的結局，大家都從升學的泥淖脫身了，每個人也都回歸正常的日常學習，但現實人生真可以如此輕鬆又簡單嗎？戲劇落幕了，更多的自省的是──教育就是當一個人把在學校所學全部忘光之後剩下的東西，家長或是師者願以愛與智慧讓孩子了解知識的真諦，無論是否在升學的旅程中出類拔萃，我們至少讓他們更相信教育，更接近學習的真實世界。

最後以卡里．紀伯倫（Kahlil Gibran）＜孩子On Children＞相互勉勵：

你的孩子不是你的， 他們是「生命」的子女，是生命自身的渴望。 他們經你而生，但非出自於你， 他們雖然和你在一起，卻不屬於你。 你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們， 因為他們有自己的思想。

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