《浪漫速成班》談學習／父母一手打造升學深淵？誤把文憑當一切 小孩只能悲吐「最傷感的話」

教學這麼多年，我常看見學生放學後，連忙背著書包匆匆趕到補習班的身影，根據調查，全國補習班的數量更勝於超商，如此蓬勃的補習文化，看來許多人的中學青春歲月總少不了這段重要的補習回憶。課後補習可說是另類的全球化現象，社會普遍對高學歷的追尋，讓孩子「贏在起跑點、提高競爭力」的想法根深柢固，家長除了重視學校教育之外，也把觸角延伸至補習班。

如果，「補習」是學生思考過後的「需要」，這是把補習當作學習的工具。但，比較多的情況是孩子要不要補習不是小孩的自主意願，通常是父母幫小孩決定的。因而，近來一齣最夯的韓劇《浪漫速成班》除了男女主「高齡CP」組合意外受歡迎外，他們生活環繞著升學議題發展的寫實情節，讓我們關注到中學生正處於高壓又痛苦的學習深淵中，甚至比學生更瘋狂鑽研於分數升降的，不是孩子，是一群放不下的情勒媽媽。

她們從不管孩子為什麼要學習？如何學習最適合孩子？以及如何從學習建立自信心、好奇心、探索力，她們一昧地依賴補教名師，甚至用盡一切方法要擠入名師班，只為了要讓孩子出人頭地、翻轉階級，因而秀雅媽媽不斷灌輸孩子：「入學考試可能只是一瞬間，但學歷卻會伴隨著妳一輩子。」這些念頭如夢魘，讓孩子為了要提高專注力，不惜服藥來提振精神，用成績證明自己值得讓身邊的人引以為傲，最後這種不知為何要學習的痛苦，讓秀雅時空錯亂到產生幻覺，幸好並無鑄成傷人傷己的大禍。

男星鄭敬淏在韓劇《浪漫速成班》飾演數學補教名師崔直說。圖／Netflix提供

身為大人的我們應要認真想想：學校生活是未來進入職場的訓練與學習，不只是知識的堆疊，更多的是解決問題與人際關係的經營，所謂青春不要留白，璀璨的年輕歲月，本該用盡全力去圓夢追夢，享受熱血又開心的時光，而不是困在分數的牢籠中，漸漸失去對知識探究的熱情，只留下為分數而戰的偏執。

補習風氣並沒有隨著教改而鬆綁，從如雨後春筍般開設的各式補習機構就可知道。我並不反對學生補習，如果學生是自己要求，期待在某些學科精進或補救，出於自願的學習都是令人欣喜的。但是，劇中的學生各個都是受制於父母的期待，抑或是不得已的勉力而為，讓人也心疼起日日學習高過十二小時以上的孩子們。

其實，我很喜歡男主崔直說提到的：「數學很乾脆，再難也會有答案。但我的人生並不是那樣，既沒有公式，也沒有定理。每次犯錯時才知道自己又做錯了，變得畏畏縮縮的。」男主是萬人瘋追的數學之神，不只講起課來專業度十足，幽默的解題口吻配搭迷人的微笑，激勵所有課堂學生向前狂奔。

這樣的神級老師不只可以讓學生數學晉級，也能讓你未來擠身學習的上流階級。不過，完美男神也有不為人知的過去，工作壓力讓他有飲食障礙及失眠症，幸好遇到女主南行善治癒他的身體與心病。原來，數學對就是對、錯就是錯，但人生犯錯可以修正、彌補，同時，人生常常是要繞比較遠的路來找答案。

女星全道嬿劇中飾演南行善，因女兒競爭激烈的升學考試，意外闖進崔直說的世界。圖／Netflix提供

當女主南行善說出：「在荊棘路上奔跑，不斷追求高收入、高學歷及高分成績，努力進入上流社會圈，這不就是大韓民國的現況嗎？」父母用盡一切手段是真心為孩子的學習著想，還是為了滿足自己內心「母憑子貴」的虛榮？當讀書不是為了讓自己更理解世界的全貌，也不是為了找尋自己的天賦，反而誤以為一張好的學歷就是萬用神主牌，到那兒都能順風順水？誤把文憑當作學習的一切，就會聽到和我們的孩子說出和李善才一樣傷感的話語：

「我們不能選擇我們的父母，我們唯一能做的，就是成為更好的人。」