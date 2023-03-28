二度挑戰王定國小說 動見体 「落英」演繹中年翻車情

繼「誰在暗中眨眼睛」後，動見体再度挑戰王定國小說「落英」為舞台劇，描述行到人生中途翻車的尷尬處境。由徐麗雯改編、符宏征擔任導演，邀請資深劇場演員安原良、影視演員趙小僑、梁正群與相聲演員吳思偉共同演出。5月27、28日在台北表演藝術中心球劇場演出，

「落英」描述事業有成的主人翁葉國定到東部出差，遇見幾個高中同學，大家同車北歸，一路上聊著往事，大翻轉自己對過去的認定，而車子又在此時打滑，連車帶人掛在懸崖上進退兩難，葉國定面對人生最大抉擇。

動見体此次特別邀請能演能導又能寫的徐麗雯編劇，更大膽圓熟地展現劇場特殊性，像是時空跳躍、如希臘劇場的歌隊、想像與現場並陳等技巧都融入劇本裏，大大開展了故事的深度與廣度。符宏征表示，他在「講故事」與「經營形式」之間斟酌良久、力求取得平衡。他認為，王定國的小說是「世俗而不俗氣」，故事總是到快滿了就嘎然而止，他希望在舞台上也能呈現這個氣氛與情緒。

趙小僑表示，中年再做媽，讓她對人生有了更多的體驗，也對這個故事有更深的領悟。身為眾綠葉中的一朵紅花，還要扮演不同的角色，「這是很大的挑戰」，但也是促成她接演這個角色的原因。

●《落英》於5月27、28日在台北表演藝術中心球劇場演出，購票洽 https://www.opentix.life/event/1622857374804611074。