好讀周報／日本最有名的狗狗 忠犬小八100歲了！

文／李清志（實踐大學建築設計系副教授）

日本最有名銅像，應該是位於東京澀谷車站前忠犬八公（小八）銅像，在這忙碌擁擠車站廣場上，如果要約人見面，常約在小八銅像前，因為是附近最具辨識性地標。

忠犬八公銅像儼然澀谷地區標誌，許多公共藝術都以它為主題，附近社區巴士，車身也彩繪小八身影。最近如走在澀谷街頭，還可看到忠犬八公海報，上面寫著「忠犬八公生誕100年」，原來今年是忠犬八公百歲生日。

我以前總以為忠犬八公只是個傳說，是軍國主義當年為宣揚忠誠精神的道具（正如吳鳳銅像，故事傳頌多年，最後才發現沒吳鳳這個人），後來發現原來小八是真的，它原1923年出生的秋田犬，由東京大學農學部教授上野英三郎領養，小八每天陪他去澀谷車站搭車上課，下課時再到車站等上野教授回來，一起走回家。

可惜小八只陪伴一年多，1925年上野教授學校開會後腦溢血去世，小八在車站等候三天三夜，後來雖有人領養，它依舊每天前往車站，等候它主人回來。小八忠心耿耿精神令人感動，後來有人書寫關於小八文章，故事因此傳揚開來！

1934年，人們為忠犬八公立銅像，其實那時小八還健在，它甚至參與銅像揭幕典禮。銅像落成後隔年，小八才離世，但是二戰末期，為了金屬物資需要，銅像被拆掉融解製作軍需品（在日本宣布投降前一天），戰後，人們才重新製作銅像，安置澀谷車站前。

小八過世後，人們將它遺體安葬在青山靈園裡，與上野教授長眠櫻花樹下。不過比較驚悚的是，小八毛皮竟被作成標本，存放東京上野國立科學博物館裡！喜歡忠犬八公的人，或許可去博物館裡瞻仰它的標本，標本存放於科學博物館裡，或許可當作證物，證明忠犬八公故事不是杜撰，而是真的存在。

人們很喜歡忠犬八公故事，連老外都被小八感動，特別是愛狗美國人，2009年好萊塢拍攝美國版忠犬八公電影，由李察吉爾扮演美國教授，JR列車則改成美國Amtrak火車，還好小八還是由秋田犬扮演。雖然是美國版電影劇本，但是人狗間感人故事，還是令觀眾落淚。

人們喜歡忠犬八公，大概是因這種至死不渝的忠誠，因為當今社會氛圍下，這樣的忠誠精神難得，即便是愛得濃烈情人，甚至承諾海枯石爛夫妻，都可能一夕變心；商場上，利益交換夥伴朋友關係，更可能一夕反目成仇，老死不相往來。難怪大家被忠犬八公感動，因為人世間愛情友情親情，竟比不上一隻狗的忠誠？！

忠犬八公銅像從上世紀到今天，不分春夏秋冬、白天黑夜，站立在澀谷車站前廣場，令人不捨！因此2005年，人們在東京大學農學部校園，另外樹立一座銅像，是忠犬八公與上野教授重逢場景，小八看到主人歸來，興奮喜悅地迎上前去，感人場景令人落下喜悅的淚水！

忠犬八公應該是日本最有名狗，經過一百年時間，它依然站立在澀谷車站前，同時也存在於每個渴望永恆價值的人心裡。