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好讀周報／為接任國家元首 西班牙公主得接受3年軍事訓練

聯合報／ 好讀周報
蕾歐諾兒畢業後將接受王儲軍事訓練。（圖／取自網路）
蕾歐諾兒畢業後將接受王儲軍事訓練。（圖／取自網路）

文／陳韻涵

新聞故事：西班牙17歲長公主蕾歐諾兒即將從高中畢業，西班牙國防部15日宣布，這位西班牙王儲今年夏秋之際將展開3年的軍事訓練，為接任國家元首及最高統帥做準備。現任國王菲利佩六世若退位或駕崩，蕾歐諾兒就會成為女王及該國最高統帥。

西班牙國防部長羅布雷斯15日在記者會上表示，「內閣會議15日批准一道王室詔令，其目的在構築（蕾歐諾兒公主）的軍事訓練和未來生涯。」

蕾歐諾兒最快8月前往陸海空軍院校各受訓一年，這與她的父親登基前的王儲軍事訓練過程相同。蕾歐諾兒第一年會在西班牙東北部的薩拉戈沙市陸軍學院受訓，接著前往空軍學院，再到馬德里東南部的空軍學院受訓。受訓完成後，蕾歐諾兒將獲得海軍少尉，陸軍、空軍和太空司令部中尉軍銜。

羅布雷斯說：「國防部近年鼓勵女性從軍，蕾歐諾兒公主接受軍事訓練，意味著我們將擁有一位女性最高統帥。」

蕾歐諾兒目前在英國威爾斯的「UWC大西洋學院」學習「國際文憑」（International Baccalaureate）課程，待她完成學業後，最快將於8月接受軍事訓練。UWC大西洋學院的學生和校友中有許多王室成員，包括荷蘭國王亞歷山大和他17歲的女兒亞歷西亞公主。UWC大西洋學院提供非營利「國際教育基金會」開設的國際文憑課程，期課程涵蓋小學、中學、大學預備科目與職業相關內容。

西班牙國王菲利佩六世與王后雷蒂西亞育有兩女：蕾歐諾兒和蘇菲亞。蕾歐諾兒承襲母親優雅的時尚品味，多才多藝且能文能武，她精通至少8種語言，會拉大提琴、打網球、划船及體操。

西班牙王室與君主制度近年面臨龐大壓力，前國王卡羅斯2012年在西班牙陷入金融危機時前往非洲波札那狩獵大象挨批，他2014年6月讓位給兒子、現任國王菲利佩六世，之後自我放逐至阿拉伯聯合大公國；菲利佩六世試圖與貪汙醜聞纏身的父親保持距離，但遭受重創的西班牙王室形象仍未修復。

西班牙 王室 好讀周報

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