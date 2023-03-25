中央大學校長周景揚：國立大學不會倒但會平庸化

國立台灣大學校友會文化基金會與中華民國比較教育學會今（3/25）召開第二場2023高等教育改革論壇，主題聚焦高教治理和領導，討論少子化下大學是否會倒閉、是否調漲學雜費。國立大學校院協會理事長周景揚表示，國內重要大學每位學生平均可接受的經費遠低於日、美，「小兵要怎麼立大功？」綜觀各種跡象，國立大學也許不會在少子化下倒閉，但會逐漸平庸化。

國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚指出，國內重要大學的生均經費約30至50萬，日本則約100萬，美國更在300至500萬間，台灣總是想用少少的錢創造奇蹟，但實在很難小兵立大功。

「台灣人才再怎麼聰明也難抵資源不足。」周景揚表示，經費不足直接影響教育創新、設備投資、人才延攬，台灣引以為傲的理工、生醫等領域也很難持續走在世界前沿，國立大學也許不會在少子化下倒閉，但會逐漸走向平庸。

周景揚表示，台灣的電資領域教育其實不輸美國，台灣半導體、IC設計教育水準高，甚至康乃爾大學都曾經提出幫忙請求，但教育投資不夠就是不行。

至於財源籌措目前較可行的方法，周景揚提到，包括可透過行政院預算分配增加投入教育資金，擴大研究發展投資；再者是調整學費，且合理的學費能強化學習動機，否則低廉學費下，學生其實不珍惜手邊的資源。

周景揚指出，大學教育受教權國際上約分為兩種，一種是將此視為基本人權，如投入大量公共資源挹注教育的德、法、瑞典等；另一種則趨向將高等教育視為個人投資，傾向使用者付費，如美、日等國。

周景揚認為，台灣高等教育較傾向基本人權的公共性概念，在於近18年來，物價指數上漲19%學雜費卻沒有調整，形同學雜費持續調降，讓大學教育朝公共性傾斜，但如此狀況下政府撥補務必跟上，否則學雜費也許應該止跌或隨物價指數調升。

周景揚指出，也許學雜費可仿油價調整機制，社會大眾比較能接受，再者各校逐漸發展特色，學費逐步開放市場機制決定、有漲有跌。如美國部分大學開設很多線上學位，學費就能壓低，開放市場機制不見得都是漲價，每個學校可有不同作法。