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北投文物館東風西行清代外銷瓷器展重現東西方文化交流
北投文物館正在展出18世紀清代外銷瓷器，這項展覽囊括了國立歷史博物館、台灣碗盤博物館、橄欖樹下文創有限公司與私人藏家的蒐藏品，以 18世紀清朝康熙、雍正、乾隆三位皇帝時期的外銷瓷為主軸，展示透過貿易將東方中國語歐洲文化產生了交流，影響到西方美學風格。
這項展覽主題是「東風西行」，展出的外銷瓷器，在18世紀當時，象徵著時尚風潮全球化的開端，以及歐洲貴族渴望擁有及最愛模仿的精品。展覽區分外銷瓷的歷史、伊萬里風格瓷器、康熙五彩瓷、雍正乾隆粉彩瓷、外銷瓷的西方設計、銀器與瓷器的邂逅等六大主題，陳列各時期重要精品。其中銀器與瓷器的邂逅，營造18世紀歐洲貴族沙龍氛圍，以瓷器及銀器裝飾空間顯現權力及財富。
外銷瓷是專供銷往西方的產品，從單色釉發展至青花。伊萬里風格瓷器是以青花、礬紅、金彩勾勒花卉、動物紋飾，以日本伊萬里花鳥蝶紋刮鬍盤最為經典。康熙五彩瓷開啟中國彩瓷盛世，以人物、花鳥盤為主，這次展出五彩楊家女將圖盤與五彩麒麟開光水盂，五彩楊家女將圖盤描述北宋時期佘太君、穆桂英等女中豪傑故事。
雍正乾隆粉彩瓷以花卉、人物紋飾為主，展出以西廂記為主題的人物故事圖盤，活潑生動。外銷瓷的西方設計是以歐洲下訂單至景德鎮製作的瓷器為主，可見歐洲貴族徽章的紋章瓷，也可見以西洋故事為題材的瓷盤，還有歐洲人崇尚中國家庭和樂的「滿大人」紋飾
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