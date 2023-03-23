國中自然／掌握關鍵 會考植物界分類題型輕鬆拿分
隨著氣溫逐漸回升，大地也漸漸褪去嚴冬的外衣，為植被添上一抹新綠。春天是許多植物復甦的季節，不同種的植物之間有諸多相同或相異之處，力宇教育的李鴻老師要帶同學們來看植物如何有系統地被分類喔！
植物界是生物五界分類系統中重要的一部分，在歷年的會考也經常出現涉及植物分類的考題，題目通常不難，但是一定要熟記分類的依據，在接近會考的此時，國三的同學務必要把握這部分的分數。對植物怎麼分類還搞不清楚嗎？快點開影片，跟著李鴻老師的引導好好再複習一次。
延伸資訊：
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