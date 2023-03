生活英文／如何用英文表示「可憐哪」？

「可憐」這個字很奇妙,既可以同情別人,又可以用來嗆人。今天就讓我們來研究一下,如何用英文來表示「可憐」的這兩種意思吧!

poor you

凡事以和為貴,我們先學習如何釋出善意,表示同情。當別人深陷困境,我們可以用 poor you 來回應,來看個情境:

A: I flew to South Korea for holiday but then got COVID-19. Now I’m stuck in a hotel, and I can’t go anywhere.(我飛到南韓度假,結果感染 COVID-19。現在我被困在飯店,哪都去不了。)

B: Oh, poor you!(真的太可憐了!)

或也可以回應:

Oh, you poor thing!(你真的好慘!)

pity

我們也可以用動詞 pity 來表示「可憐對方、同情對方」,例如:

I pity you for having to talk to that snob.(你好衰,要和那個自以為是的人說話。)

pathetic

那有些人就是欠嗆,不值得同情,這時候就可以用 pathetic 這個字,意思就有點像是中文的「可憐哪」、「可悲啊」,來看個例子:

Are you still stealing content from our Instagram fanpage? You’re pathetic!(你還在抄我們 Instagram 粉專的內容?可憐哪!)

miserable

那除了 pathetic,我們也可以用類似意思的 miserable:

That miserable troll is acting up again!(那可悲的酸民又在鬧了!)

※小知識:miserable 這個字是來自於法文 misérable,也出現在法國著名 Les Misérables 《悲慘世界》的書名中喔。

大家在用這些字時,還是要注意一下自己的語氣和表情,才可以確實傳達自己的意思喔!

