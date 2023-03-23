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生活英文／如何用英文表示「可憐哪」？

聯合新聞網／ 希平方

「可憐」這個字很奇妙，既可以同情別人，又可以用來嗆人。今天就讓我們來研究一下，如何用英文來表示「可憐」的這兩種意思吧！

poor you

凡事以和為貴，我們先學習如何釋出善意，表示同情。當別人深陷困境，我們可以用 poor you 來回應，來看個情境：

A: I flew to South Korea for holiday but then got COVID-19. Now I’m stuck in a hotel, and I can’t go anywhere.（我飛到南韓度假，結果感染 COVID-19。現在我被困在飯店，哪都去不了。）

B: Oh, poor you!（真的太可憐了！）

或也可以回應：

Oh, you poor thing!（你真的好慘！）

pity

我們也可以用動詞 pity 來表示「可憐對方、同情對方」，例如：

I pity you for having to talk to that snob.（你好衰，要和那個自以為是的人說話。）

pathetic

那有些人就是欠嗆，不值得同情，這時候就可以用 pathetic 這個字，意思就有點像是中文的「可憐哪」、「可悲啊」，來看個例子：

Are you still stealing content from our Instagram fanpage? You’re pathetic!（你還在抄我們 Instagram 粉專的內容？可憐哪！）

miserable

那除了 pathetic，我們也可以用類似意思的 miserable：

That miserable troll is acting up again!（那可悲的酸民又在鬧了！）

※小知識：miserable 這個字是來自於法文 misérable，也出現在法國著名 Les Misérables 《悲慘世界》的書名中喔。

大家在用這些字時，還是要注意一下自己的語氣和表情，才可以確實傳達自己的意思喔！

延伸閱讀

1.【看動漫學英文】『暴食』的英文是什麼？

2.【生活英文】用英文表示十種難相處的人！

3.【流行英文】It’s the shit! 這句話竟然是稱讚？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英文 希平方

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