會考作答不卡關 長文閱讀有訣竅

近年不論大學學測或國中會考，考題多融入素養命題，面對動輒數百字，又結合生活經驗的複雜題幹，不少學生直接投降。當題幹「落落長」已成常態。針對長文閱讀，重點在提升「閱讀流暢性」。

閱讀過程中，不能只有讀，還要思考，不斷預測、提問、釐清，省思「作者為什麼要這樣寫？」、「這篇文章要表達的是？」、「我同意文章的主張嗎？」在生活中反覆運用讀寫技能，便能具備基礎的讀寫素養，減輕閱讀太慢或文章太長的困擾。

●閱讀打底 掌握課文精隨

台北市石牌國中數學老師洪介興指出，近年國中教育會考數學科題目的閱讀量大幅增加，從103年會考正式上路至今，選擇題題數逐漸減少，但題本頁數不減反增，閱讀能力重要性日益提升。

細看歷屆會考題，可以發現有一種題目，期待考生能從敘述較長的情境中，釐清已知條件與待解問題，接著找尋合適做法，正確解題。以111年的會考試題為例，選擇題25題當中有7題（題號9、11、14、16、18、24、25），以及2題非選擇題，都屬於這類題目，共占總分100分中的38.8分。

這類考題只需要基本的計算能力，更重要的是閱讀理解、觀察推理、分析思考；這些能力無法靠著背誦公式、記憶題型、熟悉計算來獲得，而是藉由多閱讀、多觀察、多思考增強。

閱讀示意圖。圖／ingimage

從課本到考題，學生無論如何都擺脫不了閱讀。國中課本除了國文科涵蓋說明文、抒情文等多種文體，其餘如數學、自然、社會皆屬「說明文」。

台南市中山國中自然老師何憶婷認為，破解說明文的閱讀策略包含畫重點與做筆記。前者可從標題、總說和分說、標點符號的使用來判斷課文內容；後者則可善用樹狀圖、時間軸、表格、條列式圖表來畫龍點睛。

新北市中和國中國文老師蔡金錠表示，國中以後，開始出現文言文及長篇白話文，有效閱讀，重視閱讀歷程、學習方法和策略，是當務之急。

閱讀的過程就是建立思考的歷程，閱讀記敘文，先瀏覽全文，像小說或是敘事類文章，常用六何法，找出人、事、時、地、物的相關訊息，或是找出人物間的關係，進而了解人物性格以及事件起因、經過與結局，就能掌握文章全貌。

寫景類文章，先找出描寫的景物，觀察作者如何描寫景物的美，透過眼睛所見和腦中想像，再加上情感的細膩抒發，藉此讀懂文章，甚至應用在寫作上，到各地旅遊時，完成一篇文情並茂的旅遊心得。

文言文閱讀向來讓學生苦惱，其實只要掌握文言文特性，反覆練習文章轉譯，就能讀懂。資深教師林雯淑提到，文言文常常多省略（尤其是主語）、多單詞（尤其是動詞）、多虛字和常有倒裝句。只要多練習，拆解文言文閱讀密碼，就會越來越進步。

閱讀時，一開始先看文章標題，解析題目，接著再讀文章。第一步先斷句，以句號和問號為單位，把文章切成一句句，再來拆解，也可以進一步拆解字詞。第二步圈補主語，找出每句話敘述的主體對象及動作狀態，便可更快讀懂這個句子。第三步換句話說，解釋字詞後，用自己的話講一次。

●增進理解 選對筆記對應

自學生家長亨利媽以過來人經驗分享，如果只是應付選擇題的閱讀理解，決策樹就綽綽有餘！摘要出重點、接著回到文本圈出相關的重點句，考前熟記即可。

如果要養成應答申論題的能力，以心智圖啟蒙、引導聯想力，再透過熟練的心智圖放射狀聯想法去延伸，舉例、為舉例說明、再舉例延伸、再綜合比較，加上5W1Ｈ等閱讀分析法的練習，就能鏈接分析到省思，彙整出康乃爾筆記。

當孩子有能力寫出一份有自己想法的康乃爾筆記，也就逐漸養成申論題答題能力了。申論題答題能力除了分析和思考，當然也包含了寫作能力。

閱讀示意圖。圖／intimate

●訓練素材 報紙CP值最高

「閱讀不一定只在書本」，新北市中正國中國文老師林宗緯提到，現行會考除了長文閱讀，還有許多圖文題，教育部也希望把閱讀放入日常生活，比如補習班ＤＭ廣吿就曾在會考出現，就是要讓學生從生活中判讀資訊，因此除了文學閱讀，學生也可以有目的的閱讀。

林宗緯進一步說明，家長可依孩子個性提供適當資源。若擅長文學閱讀，多提供文學材料，並重視「事後的反芻」，比方詢問故事主旨、推敲角色情緒、讀後感受等，帶孩子一起反思。

若偏好非文學閱讀，這類文本多屬說明文，舉凡科普雜誌、腦筋急轉彎、廣告ＤＭ、網站，甚至是使用說明書都算，家長不見得要提供「一本書」，可從單張文本或網站，先建立對文字的興趣，再引導孩子歸納獲得哪些生活知識。

基隆市銘傳國中閱推老師林季儒說「報紙是很棒的延伸教材」，上頭的主題都不是課本會學到的內容，但是學生可以在讀報中接觸，引導學生深入探索，「只要記得其中一、兩樣訊息，就足以應用在考試中」。

林季儒推動讀報教育多年，常有人問她「讀報真的有效嗎？」她很肯定地說「有效！而且成效斐然、CP值超高」。讀報是長時間的探究多元議題，利用提問策略與連結策略，訓練學生提問、思考的能力，只要持續練習，不只寫作能力，連學科表現都顯著變好，就像她周周帶領同學讀《好讀周報》，會考時，班上有10位作文滿級分、8成以上5級分，且各科表現也都在平均之上，「就算城鄉教育資源有差，但報紙內容無差別，只要持續讀報3年，我相信偏鄉小孩也能拿下不差的成績」。

她曾任教數理資優班，班上寫作一半六級分、一半五級分，翻轉「數理資優、語文堪憂」的刻板印象。她讓學生每周閱讀《好讀》，先辨識人事時地物，再追問原因、經過、結果，接著透過提問「我覺得、我建議」請孩子抒發感覺，提出建議，練習書寫「微型社論」，將觀點內化成自己的東西。一周3小時的讀報訓練，練習大量的閱讀及議題思考，作文題目一來，就能迅速發展出不同角度的思考。

台中市居仁國中國文老師李孟儒提醒，光閱讀還不夠，要把讀過的想法寫下來，使用「事件、感受、想法」的公式，把正向價值的新聞，經由寫作，變成內化的思考。「事件」愈精煉愈好，重點在讀後的「感受、想法」，量變帶動質變，用篇數寫出新高度。

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