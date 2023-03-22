贈書／會考倒數60天！高中師授考前秘技 《原子習慣》4步驟讓複習變EASY

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亞里斯多德Aristotle說：卓越是一門藝術，來自訓練加上習慣。我們行事會得宜，不是因為有美德或卓越，而是因為行為得宜，擁有美德或卓越。我們重複做的事會造就我們。因此卓越不是一次行動，而是一種習慣。

會考倒數兩個月，15歲的國三學生面對大型的考試，必然會有擔心、害怕，甚至出現考試症候群。孩子會開始出現：煩躁、失眠，更嚴重的還會頭痛、胃痛、情緒低落等等。

因此，怡慧老師透過作者詹姆斯‧克利爾《原子習慣》的「行為改變四法則」：提示、渴望、回應、獎賞四個步驟，陪伴考生度過最後倒數計時的時光，建立一套終生受用的讀書習慣，不只能運用於面對大型考試，也能用於未來自己的學習場域。

一、提示法：建立身分認同，貼上學習者標籤

如果，我們只是每天用刷題數、考試成績當作學習成效的檢核，你的結果可能會出現兩種情況──當你的目標達成之後，你可能就會停止學習的慾念；當你的目標無法達成時，你也會因為失落停止學習的動機。因而，用具體數字檢核前，必須先替自己建立身分認同的觀念釐清。

今天我是個學習者，因而，我重視的是學習和我的關係，這個考試是透過學習成果來檢核國中三年的學習歷程。因而，學習成果只是幫助自己找到學習的問題。面對真正的問題，再找到學習的策略，因而無論成績的高低，並不影響我熱愛學習的身分。如同書中提到的：每天都進步1%，一年後，你會進步37倍；每天都退步1%，一年後，你會弱化到趨近於0！

因此，透過會考最後的倒數時間，反思學習者身分，從學習與會考之間的關係，調整自己對於學習價值的建立。因此，考生可以透過一份學習習慣契約建立自己的學習目標、細部的執行方式，還有找到問責人，也就是誰來監督我？讓學習這個身分不斷提示自己努力學習。同時，也可以善用同儕的力量，一起建立學習者的身分認同，彼此互相激勵與鼓舞，讓最後的衝刺時間能夠因為一群人一起走，而能走得更遠、更踏實。

二、誘因法：新舊習慣的綑綁

舊習慣通常是大腦自動化的過程，執行舊習慣之後，順道帶入一個新習慣，能讓新行為較輕鬆又順手地執行。例如，學生習慣打手遊、看YouTube，考生就可以在進行這些行為前，先算一題數學、背五個單字、理解一個學科知識的概念，讓誘惑與習慣前後綑綁在一起。

同時，也可以讓誘惑與新習慣並存，每天都會聽歌放鬆，如果想提升英聽能力，就可以選擇喜歡的英文歌，或是和英語學習相關的podcast，在原本就喜歡的活動，加入和考試內容相關的知識，讓複習的時間比較不費力或是心生抗拒。當新行為慢慢變成習慣之後，順便背幾個單字、算幾題數學好像也沒那麼困難了。

三、簡單法：讓行動輕而易舉

讓每個複習時間變短，同時也讓複習內容變得簡單。我認為大腦喜歡化繁為簡，不喜歡大量的訊息或困難的任務。因而，番茄鐘的使用就很適合考生建立學習與時間管理的基礎配搭，例如，番茄鐘是建立在25分鐘工作、5分鐘休息的系統。但要做這件事前，請考生先備妥複習計畫，做好一個縝密的計畫，輔以番茄鐘才容易追蹤與調整成果，因此，這個時候計畫表的紀錄就顯得很重要。

例如，你知道今天國文科要用四個番茄鐘，計畫開頭設有四個複習主題，方便查察，接著設定量化目標，讓自己一目了然接下來要執行的方向。同時，番茄鐘的執行盡量不再分割，讓自己在25分鐘心無旁鶩，專注於眼前的複習任務。而且，要讓自己每個學習區段之後，都要有足夠的休息時間，讓下次學習有續航力，同時也可以透過這段時間的執行，檢視階段任務的完成程度。例如，設定一元二次方程式的複習單元，最後25分鐘後，真正的達成度有多少？

四、獎勵：讓獎賞令人滿足

當考生完成一個任務的執行時，請立刻給予自己獎勵，讓成就感與滿足感提示大腦：這個行為值得持續不斷地做下去。例如，完成四個番茄鐘，就可以追劇半小時、打籃球半小時，或是和家人閒聊半小時。基本上，獎勵就是提升下次完成任務的動力。有些考生會使用迴紋針策略，例如一個迴紋針代表十塊錢，一盒迴紋針有100個；當一盒迴紋針放滿一盒空盒時，代表自己的努力可以用等值的禮物來當作獎賞，獎賞雖然延遲了，卻創造一個更強大的執行力，讓這個行為持續累積。

獎賞其實就是具體化任務執行的激勵，建議家人都可以成為考生獎勵機制的天使投資人。例如，為考生煮一頓愛的午餐、陪考生一起運動、陪考生一起追劇等等，這都是一種我陪你一起「戰鬥」的無形支持。

最後，我建議考生：可以把歷年會考題目拿出來練習，你會發現出題者都有一套80/20法則的邏輯，這本是義大利經濟學者帕列托（Vilfredo Pareto）提出的理論，他是說：這世界80%的財富都掌握在20%的人身上，而這個理論若套用在大考試題上進行類推，你也會發現80%的題目都散布在20%的知識概念上。因而，並非會考試題要準備的範圍太大，而是考生要掌握學習單元關鍵的20%概念知識點，就能花較少的時間，得到較大的複習效果。 《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》。圖／方智出版社提供

考試是人生學習的一個節點，你會從會考考試時間的安排發現：學習要善用左右腦輪流「開工」，才不會因為長期執行同一項任務而倦怠，第一天的考科是社會、數學、國文、寫作測驗。明顯可看出，考生在複習的時候，也可以根據考試時間、科目配搭自己的生理時鐘，原來下午昏昏欲睡時，要保持大腦的清醒，因為國文考科有大量的閱讀理解題，必須進入專注閱讀、找到文本解讀「分析歸納、省思評鑑」的考試心流。

趨利避害是人性，建立新行為若能在原子習慣的系統上，就讓倒數計時的複習計畫變得容易簡單，甚至具有誘因與獎賞力。因此，做好事前的準備，面對考試就能胸有成竹、有勇無懼。

期待十五歲的孩子面對人稱第一次大型考試，能夠力抗壓力的侵擾，在原子習慣的熟稔運用下，掌握複習關鍵，因勢而為，建立未來更精準的學習習慣，成為真正熱愛學習的人生贏家！