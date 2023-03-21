國中數學／學好坐標系 輕鬆解決幾何問題！

坐標是一個或一組數，它可以明確表示一個點在直線、平面或空間的位置。在學習地理時，一定有學過在地理位置所用的經度及緯度，這是一種地理坐標系。在天文學中，描繪天體在天球上位置的多種坐標系統是天球坐標系。而在數學中，我們也經常運用到各種坐標系，有了坐標可以讓你在未來遇上幾何問題時，將幾何轉換成較為簡單的數字，就可以輕鬆解題。在國中數學中，大家會學到基本的平面坐標系，而平面坐標系則是由一條水平的數線(x軸)與一條鉛直的數線(y軸)所構成。

以下影片是一個平面坐標系結合幾何的問題，當你跟著題目畫出四邊形時，會發現這個四邊形奇形怪狀，要算面積卻不知從何下手，其實只要利用簡單的割補法便可以輕鬆找出答案囉，就讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起試試看吧！