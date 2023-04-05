寫作教室／你的故事是真的嗎？回顧基測佳作 善用「五感摹寫」強化真實性

在上星期專欄中，我們談到了寫作故事時的真與假，而文章要如何讓人問出「你的故事是真的嗎？」就有賴於摹寫技巧了。越是能描摹場景、環境、感受的細節，就越能讓人相信你身處那個時空。

以下是100年二次基測〈當我和別人意見不同的時候〉，佳作文章之中，有一篇是寫與父親爭執是否該持續從事漁塭工作的文章，讀來真實、有力。內容節錄之：

颱風夜裡，枝葉嗤咯作響，暴雨豆大的雨珠清晰打在玻璃窗外，滴滴、滴滴，狂風呼號未止，我仰躺在床上，昏黃的燈光，燈罩巨大的黑影投射在天花板上，在外頭雜紛的雨聲中，我聽見父親微弱的，機車發動的聲音。他得出門顧蝦子，在這個夜裡，我總是輾轉無法成眠。

作者運用聽覺、視覺的摹寫，寫下颱風夜裡，父親前往漁塭的景象。文中使用了聽覺與視覺的摹寫，令人感受到作者輾轉且不安的心情；除此之外，五感的摹寫亦能強化文章的真實。

我說，我這般無理而倔強的說：「不要再做了，把漁塭的工作停掉行嗎！每每血本無歸，又弄得身心俱勞！」我明白，我清楚明白父親痛罵我的原因。祖傳家業，一代又一代傳下來，難不成父親能就這麼放手？他的意見與我背道而馳，母親看著我又看著他，一雙瞳中寫滿擔憂。閃爍不明的日光燈映在有些斑駁脫落的淺藍壁上，父親鬢旁稀疏的銀白藏在黑髮間，竟扎得我雙眼泛酸。

文中「父親鬢旁稀疏的銀白藏在黑髮間，竟扎得我雙眼泛酸。」這句寫得實在好，在技巧中稱之為「移覺」，將視覺轉為了觸覺。髮自然無法扎到眼睛，是因為看見父的銀髮，而引發了眼淚的掉落，既是寫外在所見，同時也是寫內心的感觸。

文章中構築兩個場景，並透過五感摹寫技巧讓人進入作者的回憶，回憶如臨如現的在你我眼前。因此，文章只要把握好摹寫，寫出細節與心境，自然就像一場魔術般讓人驚呼「是真的嗎？」如此故事不但吸引人，亦能令人信以為真，至於故事是否真實？相信已不再重要。