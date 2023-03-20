好讀周報／肯亞兄弟自學以廢3C打造義肢 造福身障人士

文／陳韻涵輯

新聞故事：肯亞一對表兄弟蓋度（David Gathu）與基烏納（Moses Kiuna）利用垃圾場中的廢棄電子產品當作材料，發揮創意打造許多「拼裝版」發明，甚至自學義肢設計打造平價義肢，造福肯亞的身障人士。

蓋度與基烏納利用撿來的廢棄電子產品打造頭戴式接收器，收集使用者大腦的訊號，轉換為電流，接著發送到傳感器，透過無線傳輸命令機械手臂動作。

蓋度說：「我們看到身障人士面對諸多困難與折磨，我們希望讓他們感覺不到自身障礙。」

基烏納表示，第一個自製義肢是為鄰居量身訂做，藉此幫助他「獨立處理生活起居」。

法新社報導，世界上有許多人需要義肢，但義肢的造價高昂，只有10%的人能負擔。世界衛生組織警告，無力支付義肢開銷的身障人士，身體負擔會因此更加沉重。

基烏納說：「我們注意到肯亞自國外進口的義肢非常昂貴，所以我們捫心自問，『該如何解決問題？』」

蓋度與基烏納從成堆廢棄電子零件中找靈感，不僅會親自示範義肢如何運作，也會讓青少年體驗（見圖）。（圖／la provence）

這對兄弟檔在垃圾掩埋場中找到答案，他們就讀高中以來，持續在肯亞首都奈洛比周遭的垃圾場尋找被丟棄的電子產品，整新後再創機械價值，前後打造出十幾項發明。

蓋度17歲時退學，基烏納大學肄業，但他們對學習的渴望並未消退。在他們祖母家旁邊的簡陋實驗室裡，層架上擺滿科學書籍，一旁的牆上貼滿人體解剖學與元素周期表的海報。蓋度說：「我們透過閱讀書籍和聆聽醫生的說明，自主學習神經生理學。」

義肢只是蓋度和基烏納想出的發明之一，新冠肺炎疫情暴發時，他們曾打造一個使用紅外線技術消毒鈔票的裝置，後來又開發一台能將氧氣轉換為電能的綠能發電機，旨在應對氣候變遷。

奈洛比「賈西里穆古莫學校」創辦人姆旺吉經常邀請蓋度和基烏納到校指導學生，他認為肯亞的教育體系很少鼓勵學生創新，「發明不是學習的科目之一，創新卻是推動未來的力量。這兩個人證明了，非洲人可以對我們所知道的科技和科學做出重大貢獻。」