拍攝格瓦拉成名、追尋毛澤東足跡 勒內布里不只見證歷史

古巴傳奇英雄切·格瓦拉，辭世近60年，其肖像仍然是這個時代重要的文化標誌。而他最著名的一張照片「抽雪茄的切‧格瓦拉（Che with Cigar）」，拍照者是當年才滿30歲的瑞士攝影家勒內．布里（René Burri）。「我們無法改變世界，但可以透過攝影改變人們的想法。」勒內．布里在將近60年的職業生涯中，以熱誠冷靜的目光記錄20世紀重要國際事件；他不只見證歷史，更透過照片改變人們的偏見與迷思。「勒內．布里：視覺爆炸」攝影回顧展即起於北美館展出。

「勒內．布里：視覺爆炸」由北美館偕同洛桑愛麗舍攝影博物館（Photo Elysée）製作，為藝術家辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。

勒內．布里於1933年出生，2014年辭世於瑞士蘇黎世，終其一生都站在世界歷史的第一線，用鏡頭為世人留下令人震撼的歷史關鍵時刻。他記錄的歷史人物包括藝術家畢卡索（Pablo Picasso）、 賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）、建築師柯比意（Le Corbusier）、尼邁耶（Oscar Niemeyer）、 巴拉岡，以及導演黑澤明等，而1963年拍攝的標誌性肖像「抽雪茄的切格瓦拉（Che with Cigar）則讓勒內．布里聞名於世。

這一張照片可以說是命運的安排。布里1955年加入馬格蘭攝影通訊社，並於1959年成為正式會員。1962年，美國「展望」雜誌特使蘿拉要尋找一位攝影師與她一起訪問哈瓦那。當時的布里還很年輕、雀屏中選的理由是因為擁有可在各國通行無阻的瑞士護照。

格瓦拉當時是古巴工業部長，他在哈瓦那一間大飯店辦公室接見蘿拉和布里。在這間近乎近乎漆黑的房間裡，格瓦拉始終抽著雪茄，凝望著蘿拉的眼睛。布里拍了近500張照片，鏡頭中的格瓦拉有各種神態：專注、自信、迷人、傲慢、沉思與微笑，自信地向兩位來自另一個世界的人，說明革命對古巴社會經濟可能帶來的好處。這張照片在格瓦拉1967年辭世後，成為全球性的標誌。

布里以流利的法文、英文與德文暢行世界，其所持有的瑞士中立國護照，更讓他便於出入戰亂的國家。他拍攝的專題報導極具人性關懷，關注大時代下的人事物變遷，如蘇黎世聾啞兒童特殊學校的報導（1955）、蘇伊士運河危機報導（1956）等，經四年研究後出版的「德國人」（Die Deutschen）則是德國二戰後人民建構新身份過程的寫照。