台灣考古第一人「 國分直一與台南」講座22日在台南新總圖

有「不是灣生的灣生」之稱的日本學者國分直一，在台灣啟蒙，回日本接受大學教育後，又回到台灣任教，在台灣考古及人類學上，有重大貢獻，為了讓更多人知道這位出生於日本東京的日本學者對台南的深刻淵源與深厚情感。3月22日周三下午2點在台南市立圖書館新總館6樓拾光講堂，邀請對國分直一有深入研究的國立成功大學考古學研究所教授劉益昌主講「國分直一與台南」，歡迎民眾參與

國分直一於1908年出生於日本東京，因父親工作派駐台灣，幼年至青年的求學及生活都在這座島嶼上，他是日治末期到戰後初年在台灣進行考古教學工作的第一人，也是戰後初期台灣唯一的考古學者。他曾任教於台灣大學，造就許多歷史學、民俗學以及考古學研究的人才，對建立以台灣為主體的史學及民俗考古可謂影響甚鉅。

國分直一就讀台北高校時期受學長鹿野忠雄的影響，開啟以台南為中心的南部地區歷史、民俗、平埔族、考古學等方面的學術調查。有關台南的研究以及著作相當豐富、重要且具開創性，尤其以西拉雅平埔族研究集結成的《祀壺村：台灣民俗誌》（壺を祀る村：台湾民俗誌），是一部對西拉雅宗教儀禮研究的開創與典範性著作。

奠基於台南與台灣研究的基礎，1949年回到日本的國分直一以本州西端、九州、琉球為核心，擴及包含台灣、朝鮮半島以及中國東海岸在內的環東海區域，建構以環東海域民族文化圈構成的大視野研究，企圖解釋日本人群與文化來源，其學說在國分直一去世後被稱之為「國分學」。

台南市政府文化局為保存與紀錄前輩研究者對台南研究的貢獻，出版「台南研究先驅」系列專書。《國分直一與台南──不是灣生的灣生》即是邀請國立成功大學考古學研究所教授劉益昌執筆，此書也榮獲「111年國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊優等獎」，實為對台南在地研究出版的一大肯定。