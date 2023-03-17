嘉義新港藝高迎美國姊妹校師生抵台 進行在地文化交流

嘉義新港藝術高中迎接美國伊利諾州Academy High及STM兩所中學12名師生入住校園，3月12日起進行2天2夜在地踏查與課程體驗；姐妹校師長代表蔡艾玲與新港藝術高中校長任以真簽署合作夥伴關係協議書，雙方期待為學生開放國際視野，並讓英語導覽在新港深根。

美國姐妹校師生12日抵新港藝高時，由吉他社與原住民同生帶來台灣味歌唱演出歡迎，13日校方學生帶領美國師生進行在地文化導覽及藝高音樂、體育等學術課程交流。

藝高表示，安排美國姐妹校師生13日前往大興宮縣丞署進行體驗，美國學生首度穿著清朝官服展興奮之情，新港藝高學生也輪流用英語向美國師生介紹新港鄉最新景點培桂堂典故，並於金長利製作新港貽。

師生們一起將手作新港貽拿到新港奉天宮，董事長何達煌帶領陪同上香參拜祈福，而美國學生首次體驗擲筊，更是一連擲出9個聖杯，何達煌說，這是僅0.19%的機率，讓在場師生驚呼不已。

13日下午，美國學生返回新港藝高參與課程，於音樂課欣賞藝高學生演出台灣民謠，也一起合唱演奏英文版「月亮代表我的心」；體育課雙方一起切磋球技；最後，由口琴社4名學生，以精湛合奏演出歡送遠到而來的美國姐妹校師生。