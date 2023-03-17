快訊

大胃女王菅原大腸癌逝！息肉是癌前病變重要警訊 4生活惡習很致命

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場「清明節統一休3天」

全動法剛下架 政府花上億買外傷用藥 全民國防動起來？

嘉義新港藝高迎美國姊妹校師生抵台 進行在地文化交流

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義新港藝高校長任以真（右）與Academy High代表老師蔡艾玲（左）簽署合作夥伴關係備忘錄。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝高校長任以真（右）與Academy High代表老師蔡艾玲（左）簽署合作夥伴關係備忘錄。圖／新港藝高提供

嘉義新港藝術高中迎接美國伊利諾州Academy High及STM兩所中學12名師生入住校園，3月12日起進行2天2夜在地踏查與課程體驗；姐妹校師長代表蔡艾玲與新港藝術高中校長任以真簽署合作夥伴關係協議書，雙方期待為學生開放國際視野，並讓英語導覽在新港深根。

美國姐妹校師生12日抵新港藝高時，由吉他社與原住民同生帶來台灣味歌唱演出歡迎，13日校方學生帶領美國師生進行在地文化導覽及藝高音樂、體育等學術課程交流。

藝高表示，安排美國姐妹校師生13日前往大興宮縣丞署進行體驗，美國學生首度穿著清朝官服展興奮之情，新港藝高學生也輪流用英語向美國師生介紹新港鄉最新景點培桂堂典故，並於金長利製作新港貽。

師生們一起將手作新港貽拿到新港奉天宮，董事長何達煌帶領陪同上香參拜祈福，而美國學生首次體驗擲筊，更是一連擲出9個聖杯，何達煌說，這是僅0.19%的機率，讓在場師生驚呼不已。

13日下午，美國學生返回新港藝高參與課程，於音樂課欣賞藝高學生演出台灣民謠，也一起合唱演奏英文版「月亮代表我的心」；體育課雙方一起切磋球技；最後，由口琴社4名學生，以精湛合奏演出歡送遠到而來的美國姐妹校師生。

校長任以真表示，艾玲老師帶領Academy High及STM共9名學生至新港藝高進行文化交流並締結姊妹校，讓雙語教學走出教室，結合奉天宮、新港文教基金會與在地優質商家，實踐在地英語深度導覽，為藝高學子開拓國際視野。

嘉義新港藝術高中美國姐妹校師生與藝高師生交流上體育課。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝術高中美國姐妹校師生與藝高師生交流上體育課。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝術高中學生運用英文向美國學生介紹新港培桂堂歷史。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝術高中學生運用英文向美國學生介紹新港培桂堂歷史。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝術高中美國姐妹校師生與藝高師生一起上音樂課。圖／新港藝高提供
嘉義新港藝術高中美國姐妹校師生與藝高師生一起上音樂課。圖／新港藝高提供

美國 新港奉天宮 體育

延伸閱讀

高盛：美國銀行業壓力 恐波及台灣和南韓股市

匯豐投信過去十年基礎建設相關資產管理規模 增加逾八倍

蔡將出訪過境美國 白宮：過境不是訪問 對台政策不變

助台穩邦交？美派總統特別顧問陶德訪問宏都拉斯

相關新聞

5星級教學環境搭配AI學習 讓孩子成績一飛衝天

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合...

嘉義新港藝高迎美國姊妹校師生抵台 進行在地文化交流

嘉義新港藝術高中迎接美國伊利諾州Academy High及STM兩所中學12名師生入住校園，3月12日起進行2天2夜在地...

國際小學堂／深海海床新藥研發寶庫 全球共享

聯合國四日達成保護全球海洋的重大協議「公海條約」，除了為保護全球海洋生物多樣性提出規範，也確保各國能共享海洋資源，特別是...

國際小學堂／保護3成海洋 公海條約能落實嗎

聯合國在歷經超過十年協商後，四日達成首項保護全球海洋的歷史性協議「公海條約」，將全球三成海洋納入保護範圍，預計投入更多經...

會考生活英語／【媒體篇】幫助浪浪計畫

★單字 1. healthy [ˋhɛlθɪ] adj. 健康的（國中基本1200字） 2. cure [kjʊr] v. 治好（國中挑戰800字） ★實用字詞 1. stray 流浪動

公民時事題／陳建仁出任新閣揆宣誓 雙首長制如何對總統、立院負責？

一、時事掃描：府院新人事今宣誓 陳建仁帶領宣讀誓詞。蔡英文總統今天上午主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦