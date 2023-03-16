5星級教學環境搭配AI學習 讓孩子成績一飛衝天

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人AI個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列來到第四集，每集將由小編前往AI上學分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作，以及孩子們在AI上學學習的各種趣事！

本集AI上學小編來到新北市樹林區的AI上學新北大毅校，有來自鄰近北大國中、桃子腳國中小、三峽國中、柑園國中、龍埔國小、北大國小等的學生，位於社區大樓一樓，擁有良好的生活機能，周遭商家安全不複雜，非常適合家長安心讓孩子前往學習。AI上學新北大毅校堅持給孩子們最好的空間與設備，搭配專業師資教學、AI系統輔助以及全方面的課輔制度，完善地照顧到每一個孩子。不只教學，更教導孩子們正確做人處事，以身作則、身體力行給孩子當作榜樣，並教導正確的學習態度。

5星級教學環境

AI上學新北大毅校環境主打『舒適』、『溫馨』、『文藝』，將文學氣息帶入到孩子的生活當中。規劃寬廣的公共空間，設有休憩區、圓桌討論區及補課電腦區，並特別建置新風系統，將室外新鮮空氣經由過濾及紫外線消毒後，引進到室內，另外在每間教室都設有消毒噴霧機及最高等級空氣濾淨機，搭配精油使用，讓孩子藉由呼吸提升學習效能。

教室內皆設有可以連線平板的電視，搭配AI上學獨家測後團班檢討功能，幫助老師有效的檢討測驗題目，也可以輕鬆掌握學生的學習成效。

學生AI系統使用分享

在採訪兩位學生的過程中提到讀書小技巧時，兩位學生都表示會使用AI系統的線上刷題在家做自我練習，除了可以即時檢討外，還會幫同學分析知識弱點，並連結弱點補強影片讓學生自我加強。

AI系統全科目導入 標靶補強有數據

在教學方面，吳主任堅持『專業』、『精進』、『卓越』，擁有專業的師資教學和完整的輔導系統。吳主任也分享了考前複習三部曲，除了各校的歷屆試題外，還會使用AI系統的段考試題，吳主任表示：「AI系統的段考試題都有經過挑選，也可以非常便利的派發給學生做練習，並在上課做檢討」。其中，吳主任認為最關鍵的是AI系統中的『錯題練習』，系統會整理出學生平常練習的錯題，讓主任可以在考前派發給學生做複習，在『團班』中針對個人做出『個別客製化』的專屬錯題，提高學生學習的效率。

除此之外，AI上學新北大毅校全導入了AI上學系統，搭配到班刷卡、電子聯絡簿和AI線上試題影片，以實體老師上課為主、線上題目派發以及教學影片為輔，針對學生不熟悉的知識點，強力出擊、予以貫通！

吳主任最後表示：「AI上學系統導入後，學生的成績、學習效能以及最重要的學習意願都得到大幅的提升！」這是主任及老師們一直想帶給學生的完整教學，把拼圖完整的拼起來，給學生最好的學習。