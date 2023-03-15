嘉義新港藝高以元宇宙音樂會 打造慈愛女子獎學金頒獎
嘉義新港藝術高中昨天下午首度以元宇宙音樂會，打造這學期的慈愛女子獎學金數位頒獎典禮，鼓勵學生勤奮向學，由今年學測68級分、五科頂標的學生賴姵璇呈謝卡給新港文教基金會董事長陳政鴻，班聯會長學生謝芽茹代表致詞，感謝林慈愛女士無私奉獻精神與情操，場面溫馨感人。
藝高校長任以真表示，這次慈愛女子獎學金頒獎典禮結合數位音樂會，除感謝新港文教基金會全力支持，也展現發展數位音樂課程的成果與目標，並以元宇宙技術，讓現場參與者共同與兩所美國姊妹校-International High School及Academy High師生對話交流。
陳政鴻說，基金會慈愛女子獎學金，去年起，為了發揮更好的鼓勵效益，改為每學期頒發，今年別開生面舉辦「慈愛女子獎學金頒獎典禮暨數位元宇宙音樂會」展現新興科技，他鼓勵女學生勤奮向學，效法慈愛女士，發揮自利利他精神。
會上，新港鄉長葉孟龍、新港奉天宮董事長何達煌、新港文教基金會董事長陳政鴻、縣議員林秀琴、陳文忠、黃啟豪，以及協助藝高與美國姐妹校簽牽線的新港國中校長林婉鈴、文昌國小校長賴英杰與竹崎高中校長蘇淵源等人出席，見證首度元宇宙頒獎音樂會。
任以真指出，對數位科技、藝術創作有興趣的學生，可選擇前往新港藝術高中就讀，未來可選擇普通大學或藝術大學音樂相關科系繼續深造，人生充滿無限可能，正實踐「數位型藝術高中」辦學核心理念。
林慈愛女士是新港「培桂堂」醫師林開泰的五女，雲門舞集創辦人林懷民的姑母；林女士終其一生，生活節儉、樸素，以積蓄設置這項慈愛女子獎學金，鼓勵新港家鄉女學生勤學上進，由林家成員捐款支持，並委託新港文教基金會長期辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言